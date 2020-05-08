8 и 9 мая на некоторых улицах столицы движение транспорта будет перекрыто и ограничена возможность парковки.
Запрет на парковку начнет действовать с 8 мая от 17: 00. Ограничение движения начнется 9 мая с 00:00 до окончания мероприятий.
— площадь Арсенальная;
— ул. Ивана Мазепы
(от площади Арсенальной до площади Славы);
— ул. Лаврская
(от площади Славы до ул. Цитадельной);
— аллея Героев Крут
(от Днепровского спуска до площади Славы);
— ул. Омельяновича-Павленко
(от ул. Левандовской до ул. Лаврской).
В полиции рекомендуют учесть указанную информацию при выборе маршрутов следования по городу, чтобы избежать неудобств.