У рамках реалізації другого етапу Кіотського протоколу відбулась передача нових 83 автомобілів Mitsubishi Outlander українській поліції.

В урочистому заході прийняв участь Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков та Казуя Охсцуга, міністр і радник посольства Японії в Україні.

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Арсен Аваков повідомив, що в 2017 році Міністерство внутрішніх справ України та корпорація Mitsubishi уклали договір про постачання 635 автомобілів. На той час це були найсучасніші автомобілі. За словами Авакова Україна отримала знижку у розмірі 13 відсотків на весь контракт. "Зараз ми маємо ефект від цієї знижки – 83 нових сучасних позашляховика Outlander", – сказав пан Аваков.

Також Міністр внутрішніх справ України попросив особистий склад відповідально ставитись до техніки: "бережіть ці автомобілі", – сказав Арсен Аваков.