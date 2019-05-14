В рамках реализация второго этапа Киотского протокола состоялась передача новых 83 автомобилей Mitsubishi Outlander украинской полиции.

В торжественном мероприятии принял участие Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и Казуя Охсцуга, министр и советник посольства Японии в Украине.

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Арсен Аваков сообщил, что в 2017 году Министерство внутренних дел Украины и корпорация Mitsubishi заключили договор о поставках 635 автомобилей. На то время это были самые современные автомобили. По словам Авакова Украина получила скидку в размере 13 процентов на весь контракт. "Сейчас мы видим эффект от этой скидки – 83 новых современных внедорожника Outlander" – сказал господин Аваков.

Также Министр внутренних дел Украины попросил личный состав ответственно относиться к технике. "Берегите эти автомобили" – сказал Арсен Аваков.