Вправно порається. Може й на Лексус собі саме так "намила".

У цьому відео є вода, що тече і людина, що працює. Не вистачає лише вогню – тоді б цей кліп можна було дивитись вічно.

Відео з’явилось у Інстаграмі красуні на ім’я Світлана Корецька з Владивостоку. Серед числених фотографій зі спортзалу та гламурних селфі цей ролик немов апогей нарцисичного самомилування. Та хай там як, чоловіча аудиторія інтернет у захваті. За п’ять днів відеозапис був переглянутий більше 7000 разів і зібрав купу уподобань та лестивих коментарів.

Також цікаво: Дівчина хотіла бути красунею, а стала посміховиськом (відео)