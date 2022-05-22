ABB і Shell оголошують про розгортання в Німеччині зарядних пристроїв на 360 кВт. Shell також обіцяє, що "незабаром" ми побачимо більше таких проєктів на інших ринках.

Незабаром Німеччина отримає значний поштовх до своєї інфраструктури швидкої зарядки постійного струму для підтримки електрифікації ринку.

Після оголошення глобальної рамкової угоди (GFA) ABB і Shell оголосили про перший великий проєкт, результатом якого буде встановлення понад 200 зарядних пристроїв Terra 360 по всій Німеччині протягом наступних 12 місяців.

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Зарядні пристрої ABB Terra 360 розраховані на потужність до 360 кВт (вони також можуть одночасно заряджати до двох автомобілів із динамічним розподілом потужності). Перші нещодавно були розгорнуті в Норвегії.

Швидше за все, Shell має намір встановити зарядні пристрої на своїх заправних станціях у мережі Shell Recharge, яка, як очікується, складатиметься з 500 000 точок зарядки (змінного та постійного струму) у всьому світі до 2025 року та 2,5 мільйони – до 2030 року.

Іштван Капітані, глобальний виконавчий віцепрезидент Shell Mobility, сказав, що розгортання зарядних пристроїв ABB Terra 360 “невдовзі” відбудеться також на інших ринках. Очевидно, що масштаби проєктів можуть поступово зрости до тисяч по всій Європі.