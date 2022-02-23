Останнім часом почастішали крадіжки зарядних кабелів електромобілів. Хвиля крадіжок поширюється Великобританією.

Злодії націлилися на зарядні кабелі, які потім продаються за зниженою ціною на вторинному ринку або знищуються задля переплавлення великої кількості міді усередині таких кабелів.

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Правоохоронні органи додають, що раніше головною проблемою у Великій Британії був крадіжка каталітичних нейтралізаторів. За рік фіксувалося понад 10 тисяч подібних крадіжок. Експерти вважають, що вартість заміни вкрадених зарядних кабелів може перевищити 10 мільйонів фунтів стерлінгів на рік, які раніше витрачалися на заміну каталізаторів.

В останні роки у Великій Британії спостерігається стійке зростання продажів повністю електричних транспортних засобів або гібридних моделей. Зараз у Великій Британії налічується понад 400 000 таких автомобілів. Зарядні кабелі довжиною до 4,5 м заповнені міддю, яку можна продати як брухт.

З іншого боку, заміна вкрадених кабелів може коштувати до 950 доларів, а на вторинному ринку такі кабелі коштують близько 300 доларів.

Зарядний кабель крадуть під час заряджання автомобіля або з багажника. Тому рекомендується заряджати свій автомобіль у безпечному місці.