В последнее время участились кражи зарядных кабелей электромобилей. Волна краж распространяется по Великобритании.

Воры нацелились на зарядные кабели, которые затем продаются по сниженной цене на вторичном рынке или уничтожаются ради переплавки большого количества меди внутри таких кабелей.

Читайте также: Сколько автомобилистов пересаживаются с электрокаров на традиционные авто

Правоохранительные органы добавляют, что ранее главной проблемой в Великобритании был кража каталитических нейтрализаторов. За год фиксировалось более 10 тысяч подобных краж. Эксперты полагают, что стоимость замены украденных зарядных кабелей может превысить 10 миллионов фунтов стерлингов в год, которые ранее тратились на замену катализаторов.

В последние годы в Великобритании наблюдается устойчивый рост продаж полностью электрических транспортных средств или гибридных моделей. Сейчас в Великобритании насчитывается более 400 000 таких автомобилей. Зарядные кабели длиной до 4,5 м заполнены медью, которую можно продать как лом.

С другой стороны, замена украденных кабелей может стоить до 950 долларов, а на вторичном рынке такие кабели стоят около 300 долларов.

Зарядный кабель крадут во время зарядки автомобиля или из багажника. Поэтому рекомендуется заряжать свой автомобиль в безопасном месте.