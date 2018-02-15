Лучше гор могут быть только горы? Audi RS5 от ABT готов поспорить с этим утверждением. Тюнер готовит автомобиль для показа в Женеве, но по пути решил устроить зрелищную фотосессию в австрийских Альпах. И снять видео.

Это зрелище не оставит вас равнодушным. Потрясающий спорткар, захватывающие горные пейзажи, звук мотора, разрывающий морозную тишину. Фотосессия ABT RS5-R удалась на славу.

Audi RS5 от АВТ получила собственное имя – RS5-R. Немецкое тюнинг-ателье подготовило программу повышения мощности и новый аэродинамический обвес для спортивного купе. После вмешательства инженеров АВТ, 2,9-литровый V6 с двумя турбинами стал выдавать 530 лошадиных сил мощности и 690 Ньютон-метров крутящего момента. Этого вполне достаточно, чтобы RS5-R выстреливал до первой сотни за 3,6 секунды. Программа доработки также включает установку легкосплавных 21-дюймовых дисков, занижение подвески с использованием регулируемых по высоте пружин и спортивных стабилизаторов.

ABT планирует построить 50 таких RS5-R. Вживую модель можно будет увидеть на стенде тюнинг-ателье во время Женевского автосалона, который стартует менее, чем через три недели.

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