На Детройтском автосалоне новая Acura RDX представлена в качестве прототипа, но судя по степени проработки автомобиля и официальным фотографиям, он уже практически готов к серийному производству.

Маловероятно, что показанный на фотографиях кроссовер претерпит сильные изменения перед выходом в серийное производство. Дизайн экстерьера перекликается с предшественником и носит характерные для старшей модели нотки.

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Примечательно, что с выпуском новой модели Acura не пошла на поводу общего тренда, предписывающего устанавливать на центральной консоли огромные тачскриновые мониторы. Вместо этого интерьер кроссовера усыпан привычными для многих кнопками и крутилками.

Информации о техническом оснащении пока нет, но вероятнее всего под капотом окажется 2.0-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом, развивающий 252 л.с. и 369 Нм крутящего момента. Вполне вероятно появление и гибридной версии.

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