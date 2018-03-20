Післе внесення законопроекту про пільги сільгоспвиробникам у порядок денний Верховної Ради дороги розблокували. Однак якщо його не приймуть, блокада відновиться.

Аграрії тримають своє слово - дорожня блокада знята. Про це повідомила Всеукраїнська аграрна рада (ВАР) на своїй сторінці у Фейсбук.

"Вдячні народним депутатам за включення законопроекту №7403-2 до порядку денного. Чекаємо на прийняття даної законодавчої ініціативи. Сільгоспвиробників вже не зупинити!”, - говориться у зверненні.

Разом з тим, аграрії попереджають, що якщо Верховна Рада не підтримає законопроект, акції триватимуть і набуватимуть більших масштабів. Сільгоспвиробники стоятимуть до кінця.

Читайте також: Де аграрії перекривають дороги

Таким чином, поки що проїхати по головних автомагістралях країни 20 березня 2018 року можна. Однак ситуація може змінитись, якщо депутати не підуть назустріч мітингувальникам.

Нагадаємо, що цього року на українські дороги витратять рекордну суму.