Під час сутички був застосований сльозогінний газ.

Черговий рейд активісти руху за правильне пракування "ЗупиниЛося" провели біля супермаркету на бульварі Дружби Народів, де водії паркуються на місцях для людей з інвалідністю.

Сюди активістів запросив Сергій, який пересувається на візку і часто робить зауваження порушникам, але більшість з них навіть не звертають увагу на нього.

Під час рейду активісти зустріли повного неадеквата — довелось навіть застосовувати силу і газ, щоб його заспокоїти!

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Нагадаємо, що в Києві за тиждень евакуювали 23 автомобіля.