Во время потасовки был применен слезоточивый газ.

Очередной рейд активисты движения за правильную парковку "ОстановиЛося" провели возле супермаркета на бульваре Дружбы Народов, где водители паркуются на местах для инвалидов.

Сюда активистов пригласил Сергей, который передвигается на коляске и часто делает замечания нарушителям, но большинство из них даже не обращают внимание на него.

Во время рейда активисты встретили полного неадеквата – пришлось даже применять силу и газ, чтобы его успокоить!

Смотрите видео:

Напомним, что в Киеве за неделю эвакуировали 23 автомобиля.