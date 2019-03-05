Подія відбулася через виїзд на тротуар в столичному районі Троєщина.

Акція з відлову порушників правил дорожнього руху проходила зранку, на шляху з житлового масиву Троєщина в центр, коли всі їхали на роботу. Однак деякі водії хотіли бути хитрішими за інших, тому їздили по тротуару, де ходять люди та їздять велосипедисти.

Одна панянка так хотіла проїхати, що навіть прокатала активіста "ЗупиниЛося" на капоті. Більше того, вона не хотіла зупинитися і так возила активіста кілька десятків метрів. Довелося викликати поліцію…

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