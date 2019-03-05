Событие произошло из-за выезда на тротуар в столичном районе Троещина.

Акция по отлову нарушителей правил дорожного движения проходила утром на дороге из жилого массива Троещина в центр, когда все ехали на работу. Однако некоторые водители хотели быть хитрее других, поэтому ездили по тротуару, где ходят люди и ездят велосипедисты.

Одна барышня так хотела проехать, что даже прокатила активиста "ЗупиниЛося" на капоте. Более того, она не хотела остановиться и так возила активиста несколько десятков метров. Пришлось вызвать полицию...

Напомним, что в Киеве эвакуировали винтажный Bentley.