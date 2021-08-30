Період цвітіння амброзії – буряну, який викликає сильну алергічну реакцію у людей – триває майже до кінця вересня.

Антиалергенні салонні фільтри зі спеціальною комбінацією фільтрувальних шарів з активованим вугіллям допоможуть водіям захистити себе та пасажирів. Вони не лише надійно поглинають шкідливі гази, але й фільтрують найдрібніші частки бруду, зокрема пилок рослин-алергенів.

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Антиалергенні салонні фільтри бережуть здоров'я водіїв і пасажирів;

Салонні фільтри підтримують ефективність роботи систем кондиціонування;

Як часто потрібно замінювати салонний фільтр?

Як вибрати якісний фільтр?

Пилок амброзії викликає так звану "осінню пропасницю", або, як ще її називають, "сінну лихоманку". Схильні до алергічних реакцій люди можуть відчувати головний біль, напади кашлю, риніт, сльозотечу та інші неприємні симптоми. Щоб полегшити собі життя за кермом автомобіля, варто замінити салонний фільтр. Адже саме він відповідає за якість повітря, яке ми вдихаємо, перебуваючи в дорозі.

На які параметри слід звертати увагу, обираючи салонний фільтр?

У більшості сучасних повітряних фільтрів основним робочим елементом є спеціальний фільтрувальний папір. Одним з найважливіших параметрів якості є пиломісткість – здатність фільтра затримувати частинки бруду та не пропускати їх далі. Щоб збільшити площу поверхні, фільтрувальний папір складають "гармошкою". Чим тонший папір, тим більше гофр. За кількістю складок частково можна судити про якість фільтра та ефективність його роботи. Гофри повинні зберігати свою геометрію та не деформуватися під тиском повітря. Щоб навіть найтонший папір був міцним і зберігав усі необхідні властивості, його обробляють спеціальними складами. Наприклад, у повітряних фільтрах належної якості базовий паперовий шар просочується синтетичною смолою. Це подовжує термін служби фільтру та підвищує ефективність його роботи.

Антиалергенні салонні фільтри для підвищеного комфорту та захисту здоров'я

Салонні фільтри Bosch FILTER+ зі спеціальною комбінацією фільтрувальних шарів з активованим вугіллям надійно поглинають шкідливі та такі, що погано пахнуть, гази, якісно фільтрують повітря, відокремлюючи пилок і дрібний пил. Крім цього, вони також забезпечують додатковий захист для алергіків. Кожен фільтр має спеціальний шар, що нейтралізує бактерії та алергени. Більш того, такий фільтр ефективно відокремлює навіть дрібний пил розміром менш ніж 2,5 мкм. Це дозволяє скоротити кількість таких алергічних реакцій, як чхання, подразнення, сльозотеча та почервоніння очей, особливо в період цвітіння рослин-алергенів. Одночасно салонні фільтри Bosch зменшують кількість відкладень у системі кондиціонування повітря, тим самим підтримуючи її ефективну роботу.

Як часто потрібно змінювати салонний фільтр?

Виробники рекомендують міняти салонний фільтр кожні 15 000 кілометрів, або як мінімум один раз на рік – навесні перед початком сезону цвітіння або наприкінці літа – початку осені. Періодично перевіряйте салонний фільтр. Якщо він сильно засмітиться, частинки бруду та пилу, що проникають далі в систему вентиляції та кондиціонування, можуть вивести її з ладу. Результатом може також стати поява бактерій і цвілі, а згодом – неприємного різкого запаху в автомобілі.

Місце проживання також може значно впливати на частоту заміни фільтра. Жителям мегаполісів або великих міст з поганою якістю повітря, варто міняти салонний фільтр частіше.

Як вибрати якісний фільтр?

Коефіцієнт пропускання пилу фільтром має складати не більше 1%. Але на практиці сучасні якісні фільтри справляються з цим завданням ще краще, пропускаючи 0,5% пилу та менше.

Оскільки фільтр контактує із зовнішнім повітрям, а значить, з парами води, пального, газами, що містяться в ньому, матеріал, з якого він виготовлений, має бути міцним, щоб не розмокав, не злипався та не деформувався.

Фільтр повинен витримувати вплив високих температур без ризику займання.

І, звичайно, дуже важливе значення має точність дотримання передбачених для конкретної моделі розмірів повітряного фільтра, надійність з'єднань і якість ущільнювальних матеріалів. Наприклад, у фільтрах Bosch для кращої герметичності та точності підгонки використовуються ущільнювачі з гнучкого та еластичного поліуретану.

Деякі автолюбителі в спробі заощадити купують найдоступніші повітряні фільтри, а їх невисоку якість намагаються компенсувати більш частою заміною. Проте дешеві фільтри мають істотні недоліки – низьку якість фільтрувального паперу та малу площу робочої поверхні (через малу кількість гофр). Здоров’я водія та пасажирів, а також справність систем автомобіля значно дорожчі за зекономлені кошти, тому краще відразу купити якісний повітряний фільтр. Він не тільки прослужить довше, але й забезпечить по-справжньому надійний захист.