Период цветения амброзии – сорняк, который вызывает сильную аллергическую реакцию у людей – продолжается почти до конца сентября.

Антиаллергенные салонные фильтры со специальной комбинацией фильтровальных слоев с активированным углем помогут водителям защитить себя и пассажиров. Они не только надежно поглощают вредные газы, но и фильтруют мельчайшие частицы грязи, в частности пыльцу растений-аллергенов.

Читайте также: Как выбрать воздушный фильтр для авто

Антиаллергенные салонные фильтры берегут здоровье водителей и пассажиров;

Салонные фильтры поддерживают эффективность работы систем кондиционирования;

Как часто нужно менять салонный фильтр?

Как выбрать качественный фильтр?

Пыльца амброзии вызывает так называемую "осенью лихорадку", или, как еще ее называют, "сенную лихорадку". Склонные к аллергическим реакциям люди могут испытывать головную боль, приступы кашля, ринит, слезотечение и другие неприятные симптомы. Чтобы облегчить себе жизнь за рулем автомобиля, стоит заменить салонный фильтр. Ведь именно он отвечает за качество воздуха, который мы вдыхаем, находясь в дороге.

На какие параметры следует обращать внимание, выбирая салонный фильтр?

В большинстве современных воздушных фильтров основным рабочим элементом является специальная фильтровальная бумага. Одним из важнейших параметров качества является вместительность пыли – способность фильтра задерживать частицы грязи и не пропускать их дальше. Чтобы увеличить площадь поверхности, фильтровальную бумагу складывают “гармошкой”. Чем тоньше бумага, тем больше гофр. По количеству складок частично можно судить о качестве фильтра и эффективности его работы. Гофры должны сохранять свою геометрию, но не деформироваться под давлением воздуха. Чтобы даже самая тонкая бумага была крепкой и хранила все необходимые свойства, ее обрабатывают специальными составами. Например, в воздушных фильтрах надлежащего качества базовый бумажный слой пропитывается синтетической смолой. Это продлевает срок службы фильтра и повышает эффективность его работы.

Антиаллергенные салонные фильтры для повышенного комфорта и защиты здоровья

Салонные фильтры Bosch FILTER+ со специальной комбинацией фильтровальных слоев с активированным углем надежно поглощают вредные и плохо пахнущие газы, качественно фильтруют воздух, отделяя пыльцу и мелкую пыль. Кроме этого, они также обеспечивают дополнительную защиту для аллергиков. Каждый фильтр имеет специальный слой, нейтрализует бактерии и аллергены. Более того, такой фильтр эффективно отделяет даже мелкую пыль размером менее 2,5 мкм. Это позволяет сократить количество таких аллергических реакций, как чихание, раздражение, слезотечение и покраснение глаз, особенно в период цветения растений-аллергенов. Одновременно салонные фильтры Bosch уменьшают количество отложений в системе кондиционирования воздуха, тем самым поддерживая ее эффективную работу.

Как часто нужно менять салонный фильтр?

Производители рекомендуют менять салонный фильтр каждые 15 тысяч километров, или как минимум один раз в год – весной перед началом сезона цветения или в конце лета – начале осени. Периодически проверяйте салонный фильтр. Если он сильно засорится, частицы грязи и пыли, проникающие дальше в систему вентиляции и кондиционирования, могут вывести ее из строя. Результатом может также стать появление бактерий и плесени, а впоследствии – неприятный резкий запах в автомобиле.

Место проживания также может значительно влиять на частоту замены фильтра. Жителям мегаполисов или крупных городов с плохим качеством воздуха, стоит менять салонный фильтр чаще.

Как выбрать качественный фильтр?

Коэффициент пропускания пыли фильтром должен составлять не более 1%. Но на практике современные качественные фильтры справляются с этой задачей еще лучше, пропуская 0,5% пыли и меньше.

Поскольку фильтр контактирует с наружным воздухом, а значит, с парами воды, горючего, газами, содержащимися в нем, материал, из которого он изготовлен, должен быть прочным, чтобы не размокал, не слипался и не деформировался.

Фильтр должен выдерживать воздействие высоких температур без риска возгорания.

И, конечно, очень важное значение имеет точность соблюдения предусмотренных для конкретной модели размеров воздушного фильтра, надежность соединений и качество уплотнительных материалов. Например, в фильтрах Bosch для лучшей герметичности и точности подгонки используются уплотнители из гибкого и эластичного полиуретана.

Некоторые автолюбители в попытке сэкономить покупают доступные воздушные фильтры, а их невысокое качество пытаются компенсировать более частой заменой. Однако дешевые фильтры имеют существенные недостатки – низкое качество фильтровальной бумаги и малая площадь рабочей поверхности (из-за малого количества гофр). Здоровье водителя и пассажиров, а также исправность систем автомобиля значительно дороже сэкономленных средств, поэтому лучше сразу купить качественный воздушный фильтр. Он не только прослужит дольше, но и обеспечит по-настоящему надежную защиту.