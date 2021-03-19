Воздушный фильтр – деталь, на которой не стоит экономить. Ведь установив некачественный фильтр, можно получить ухудшение динамики, повышенный расход топлива и сокращение ресурса двигателя.

Для автомобильного двигателя воздух – столь же важный компонент горючего (а точнее, топливовоздушной смеси), как и само горючее. Почему важно, чтобы воздух был чистым и как этого достичь?

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Среднестатистический автомобиль за год проезжает около 15 тыс. км. В течение этого времени двигатель пропускает через себя десятки тысяч кубометров воздуха: ведь для сжигания 1 кг горючего требуется в среднем 15 кг воздуха. Если бы не воздушный фильтр, в этом объеме могло бы содержаться до 1 кг пыли и другого мусора! Частицы грязи, которые попадают к деталям двигателя, действуют на них, как “наждак” – ускоряют износ и приводят к поломкам.

Кроме того, пыль в двигателе влияет на корректность работы датчика массового расхода воздуха, на основе показаний которого рассчитываются параметры топливовоздушной смеси. А сам загрязненный фильтр пропускает через себя меньше воздуха. Все это может стать причиной перерасхода топлива, снижения мощности двигателя и других проблем.

Как выбрать качественный фильтр?

Для начала нужно понимать, каким параметрам и требованиям он должен соответствовать. Коэффициент пропускания пыли должен составлять не более 1% (то есть воздушный фильтр должен задерживать 99% загрязняющих частиц). На практике некоторые качественные фильтры справляются с этой задачей даже лучше – пропускают менее 0,5% пыли. Казалось бы, разница незначительна, однако для двигателя весьма существенна: в первом случае в него попадет 10 г пыли на условный килограмм, а во втором – вдвое меньше.

Поскольку фильтр контактирует с наружным воздухом (а следовательно с испарениями воды, топлива, газами, которые содержатся в нем), важно, чтобы материал был достаточно прочным. Он не должен размокать, слипаться и деформироваться. Фильтр должен выдерживать воздействие высоких температур без риска возгорания: иначе может загореться и сам двигатель.

Основным рабочим элементом большинства фильтров является специальная фильтровальная бумага (нетканые синтетические материалы используются значительно реже и стоят дороже). Важной характеристикой является пылеемкость – способность фильтра накапливать частицы грязи и не пропускать их дальше до максимальной потери давления.

Чтобы увеличить площадь фильтрующей поверхности, бумагу складывают “гармошкой”. Чем тоньше бумага, тем больше гофр – поэтому по количеству складок можно оценить качество фильтра и эффективность его работы.

Чтобы даже самая тонкая бумага оставалась крепкой (гофры должны сохранять свою геометрию и не деформироваться) и сохраняла свойства, описанные выше, ее обрабатывают специальными растворами. Например, базовый бумажный слой воздушных фильтров Bosch пропитывается синтетической смолой. Это продлевает срок службы фильтра и повышает эффективность его работы.

Важное значение имеет точность соблюдения размеров воздушного фильтра, предусмотренных для той или иной модели авто, а также надежность соединений и качество уплотнительных материалов. В фильтрах Bosch для обеспечения лучшей герметичности и точности подгонки используются уплотнители из гибкого и эластичного полиуретана.

Некоторые автолюбители стремятся сэкономить, поэтому покупают дешевые воздушные фильтры. При этом низкое качество фильтрации стараются компенсировать более частой заменой. Однако главная проблема дешевых фильтров – низкое качество фильтровальной бумаги и небольшая площадь рабочей поверхности из-за малого количества гофры. Эти параметры можно компенсировать частотой замены, ведь даже новый некачественный фильтр работает неэффективно. Поэтому лучше сразу покупать качественный воздушный фильтр – он не только прослужит дольше, но и обеспечит по-настоящему надежную защиту двигателя.