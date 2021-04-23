Глобалізація та економія призводять до втрати ідентичності автомобільних брендів. Так вийшло і з Alfa Romeo після того як утворився альянс Stellantis.

Створення альянсу Stellantis призвело до чергового перегляду планів розвитку тих брендів, які прийшли в нього з боку концерну FCA. І хоча нова стратегія ще не фіналізована (її обіцяють представити тільки в кінці цього року), журналісти європейського видання Automotive News вже з'ясували деякі подробиці про марку Alfa Romeo, На жаль, не дуже радісні.

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Головне - Alfa відмовиться від задньопривідної платформи Giorgio, на якій побудовано теперішні седан Giulia і кросовер Stelvio. Ця парочка доживе покладений виробничий цикл, проте нових моделей Alfa Romeo на цій платформі вже не буде. Та й серед інших брендів колишнього FCA цей “візок” стане використовувати тільки Maserati: вже в цьому році буде представлений середньорозмірний кросовер Maserati Grecale на платформі Giorgio. Ні Dodge, ні Chrysler цієї архітектурою не зацікавилися, хоча на її розробку було витрачено чимало сил і коштів, адже з її допомогою керівництво FCA планувало вивести Альфу на один рівень з німецькими преміум-брендами.

Замість цього ставка буде зроблена на гібриди і електромобілі. Як заявив новий глава компанії Alfa Romeo Жан-Філіп Імпарато - «Якщо ви не займаєтеся електрифікацією - ви мертві». Для майбутніх великих моделей Alfa Romeo буде використана модульна платформа STLA Large, яку також візьме на озброєння французька марка DS. Ще на початку року глава альянсу Stellantis Карлос Таварес заявив, що електромобілі на платформі STLA Large зможуть проїжджати до 800 км на одній зарядці. А для інших брендів готуються більш компактні варіанти STLA Small і STLA Medium.

Але це віддалені плани. А в найближчій перспективі у Альфи тільки дві прем'єри. Перша - давно очікуваний компактний кросовер Tonale, створений на платформі моделі Jeep Compass з поперечним розташуванням двигуна. Це буде перший заряджаємий гібрид марки, але старт виробництва в Італії заплановано тільки на березень 2022 року. Слідом вийде ще більш компактний паркетник, який, за попередньою інформацією, буде називатися Alfa Romeo Brennero. Ця модель розділить агрегати з новими поколіннями моделей Fiat 500X і Jeep Renegade, а випускати всю трійцю стануть в Польщі. Старт виробництва такої Альфи намічений на квітень 2023 року.