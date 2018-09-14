Тільман Фертітта, відомий як власник ресторанів, готелів, казино і баскетбольного клубу Houston Rockets, з оптимізмом дивиться на сучасні технології та цифрові активи.

Мільярдер не соромиться піару, займається всім, чим тільки заманеться і нестандартно веде свій бізнес. Крім усього вище перерахованого, його притягують дуже дорогі авто. Але він не скуповує їх для себе, а навпаки – у нього є свій дилерський центр, де представлені такі марки як Rolls-Royce, Bugatti і Bentley. І є цікавий факт про цей дилерський центр: машини там можна придбати в тому числі і за криптовалюту. До оплати приймаються Bitcoin і Bitcoin Cash.

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Це можливо завдяки тісному співробітництву BitPay з дилерським центром пана Фертітта. Глава BitPay дуже схвально відгукується про бізнесмена і знаходиться під хорошим враженням від співпраці. В кінці 2017 року, коли біткоін злетів, Тільман Фертітта чесно і відкрито сказав, що біткоін його зацікавив. І буквально після цього співпраця автосалону Post Oak Motor Cars і BitPay вийшла на новий рівень. Втім, як і бізнес мільярдера. Від інтеграції з процесинговим сервісом виграли обидві сторони.