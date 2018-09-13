Топовий спортивний ŠKODA KODIAQ покажуть на Паризькому автосалоні 2018 року. Обіцяють, що він стане найпотужнішою дизельною ŠKODA в історії.

ŠKODA розкриває деталі про новий ŠKODA KODIAQ RS перед офіційною світовою прем'єрою на Паризькому автосалоні 2018. На відео ŠKODA можна побачити повністю світлодіодні фари автомобіля, віртуальну панель і нову динамічну систему звуку, яка підкреслює спортивний характер ŠKODA KODIAQ RS.

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ŠKODA KODIAQ RS має найпотужніший дизельний двигун в історії ŠKODA (176 кВт, 240 к.с.), а також повний привід і адаптивну підвіску, які роблять позашляховик першим високопродуктивним автомобілем марки розробленим спеціально для спортивного режиму водіння. Динаміка автомобіля підкреслена світлодіодними фарами з кристалічним ефектом, які входять в стандартну комплектацію, і характерним дизайном для позашляховиків ŠKODA. На відео зображено новий колір Race Blue, який вперше доступний для лінійки SUV ŠKODA.

До стандартного обладнання ŠKODA KODIAQ RS входить індивідуально настроювана віртуальна панель в карбоновому оформленні. "Спорт" – п'ятий варіант компонування дисплея, на додаток до вже знайомих чотирьох, в якому лічильник оборотів двигуна і спідометр відображені в центрі.

KODIAQ RS – перша в історії модель ŠKODA пропонує Dynamic Sound Boost. Ця складна система використовує дані бортового комп'ютера автомобіля і регулює звук двигуна в залежності від обраного режиму руху. В результаті водій отримує величезне задоволення від звуку працюючого двигуна і, додатково, інформацію про режим роботи двигуна.