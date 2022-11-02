Оскільки потужність надвисока, довелось переробити підвіску, зчеплення та, звісно, кузов.

Виставка тюнінгу та спортивних авто SEMA у Лас-Вегасі завжди приваблює любителів гарячих, потужних авто. І навіть якщо у вас звичайний Volkswagen Jetta, це не привід їздити в правому ряду за маршрутками. Доказом цього є VW Jetta GLI Performance Concept, представлений на цьогорічній SEMA Каліфорнійським дизайнерським центром VW.

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Заряджена версія VW Jetta з позначкою GLI з часу своєї появи у 1984 році побачив сім поколінь. Тож конструкторське бюро VW на західному узбережжі працювало над концептом Jetta GLI Performance, виходячи з давньої історії. «Збільшена ширина кузова показує у цього GLI справжній характер, а графічне оформлення підкреслює його більш агресивну природу», — говорить Рето Брун, старший директор Volkswagen Design Center California.

Почнемо з фактів: передній привід, чотири двері, 6-ступенева “механіка”, великий багажник, місце для п’ятьох пасажирів, включаючи водія. Під капотом – двигун на 350 к.с., 504 Нм крутного моменту — це не те, до чого звикли власники звичайних “Джет”. Рядний чотирициліндровий двигун отримав оновлення RacingLine Turbo та додаткові “фішки”. Забірник холодного повітря з вуглецевого волокна, потужний проміжний охолоджувач і додатковий масляний радіатор.

2022 VW Jetta GLI Performance

Щоб зрозуміти масштаб оновлення, нагадаємо, що звичайний двигун GLI видає 231 к.с. і 250 Нм. Щоб впоратися з цим значним підвищенням потужності, тюнери відмовився від стандартного зчеплення й замість нього встановив спортивну версію.

Масивні 15-дюймові вуглецево-керамічні диски зупиняють GLI на ходу за допомогою шестипоршневого кованого супорта з великим гальмівним комплектом. Гнучка підвіска TrackSport — передня і задня — і перевернуті передні амортизатори з «товстим стрижнем» вийшли прямо з гоночної траси, щоб приборкати цей GLI, налаштований за RacingLine.

Також зроблено багато по кузову – великі бічні розширювачі порогів, масивна решітка радіатора, два вихлопні глушники. 20-дюймові колеса Rotiform із спеціальними накладками додають спортивного вигляду Jetta GLI RacingLine. Колеса Rotiform GRZ оснащені наборами для заміни шпильок і гайок для швидших піт-стопів.

Сидіння Recaro Pole Position ABE роблять перегони на GLI комфортними та безпечними завдяки вбудованим підголівникам із високими підкладками. Оббивка в стилі Texagon є продовженням зовнішньої графіки.