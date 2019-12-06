Рекомендації Антимонопольного комітету України учасникам ринку торгівлі бензином та дизпаливом щодо встановлення цін стосуються низки крупних операторів паливного ринку.

Антимонопольний комітет ухвалив рекомендації "ВЕСТ ПЕТРОЛ МАРКЕТ" (бренд WOG), "ОККО-РІТЕЙЛ" (бренд ОККО), "УКРНАФТА" (бренд UKRNAFTA), "АМІК Україна" (бренд AMIC Energy), "Альянс Холдинг" (бренд SHELL), "СОКАР ПЕТРОЛЕУМ" (бренд SOCAR), "Укрпалетсистем" (бренд UPG) та "ГЛУСКО Рітейл" (бренд GLUSCO) щодо встановлення цін при торгівлі високооктановими бензинами та дизельним паливом.

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Комітет провів аналіз цих ринків та за результатами їх функціонування в червні-листопаді встановив такі факти:

середні ціни крупного опту на бензини марки А-95 та дизельне паливо знизилися майже на 20 %;

курс долара США до гривні, що має значний вплив на ціноутворення зважаючи на імпортозалежність цих ринків, знизився на майже 12 %;

середні роздрібні ціни на бензини марки А-95 та дизельне паливо знизилися на 5-5,6 %.

При цьому, рівень роздрібних цін на бензин марки А-95 та дизельне паливо на стаціонарних АЗС основних учасників ринку (діють під брендами WOG, OKKO та UKRNAFTA) залишився практично незмінним.

Зважаючи на значний вплив ринків нафти та нафтопродуктів на всі галузі національної економіки, енергетичну безпеку держави та рівень життя населення, АМКУ ухвалив такі обов’язкові для розгляду рекомендації названим вище компаніям:

ужити заходів щодо встановлення роздрібних цін на високооктанові бензини та дизельне паливо на рівні, який існував би за умов значної конкуренції на ринку;

про результати розгляду цих рекомендацій повідомити Антимонопольний комітет України у 10-денний строк з дня їх отримання.

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