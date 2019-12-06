Рекомендации Антимонопольного комитета Украины участникам рынка торговли бензином и дизтопливом по установлению цен касаются ряда крупных операторов топливного рынка.

Антимонопольный комитет принял рекомендации "ВЕСТ ПЕТРОЛ МАРКЕТ" (бренд WOG), "ОККО-РИТЕЙЛ" (бренд ОККО), "Укрнафты" (бренд UKRNAFTA), "АМИК Украины" (бренд AMIC Energy), "Альянс Холдинг" (бренд SHELL), "СОКАР ПЕТРОЛЕУМ" (бренд SOCAR), "Укрпалетсистем" (бренд UPG) и "Глуск Ритейл" (бренд GLUSCO) относительно установления цен при торговле высокооктановыми бензинами и дизельным топливом.

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Комитет провел анализ этих рынков и по результатам их функционирования в июне-ноябре установил следующие факты:

средние цены крупного опта на бензины А-95 и дизельное топливо снизились почти на 20%;

курс доллара США к гривне, что может влиять на ценообразование учитывая импортозависимость этих рынков, снизился почти 12%;

средние розничные цены на бензины А-95 и дизельное топливо снизились на 5-5,6%.

При этом уровень розничных цен на бензин марки А-95 и дизельное топливо на стационарных АЗС основных участников рынка (действуют под брендами WOG, OKKO и UKRNAFTA) остался практически неизменным.

Учитывая значительное влияние рынков нефти и нефтепродуктов на все отрасли национальной экономики, энергетической безопасности государства и уровень жизни населения, АМКУ принял такие обязательные для рассмотрения рекомендации названным выше компаниям:

принять меры по установлению розничных цен на высокооктановые бензины и дизельное топливо на уровне, который существовал бы в условиях значительной конкуренции на рынке;

о результатах рассмотрения этих рекомендаций сообщить в Антимонопольный комитет Украины в 10-дневный срок со дня их получения.

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