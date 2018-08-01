Ця роздовбайка наче прибулець з постапокаліптичного майбутнього, де за літр бензину дають 120 рабів.

Якщо можна збудувати автомобіль, використовуючи лише автогенне зварювання та металобрухт від різних машин, то виглядатиме він приблизно так. Та коштувати мав би трохи дешевше…

Дивіться також: Неймовірні машини Woodward Dream Cruise 2018

Фото: El Loco de la Soldadora / Carscoops

El Loco de la Soldadora – “Ель-Локо-де-ла-Сальвадор” (Скажений з Сальвадору) – був свторений шанувальником першого фільму Mad Max. Машина була задумана ще 40 років тому, та будівництво розпочалось значно пізніше, а увесь процес тривав менше, ніж півроку. Невідомо, чи принесла вона радість своєму творцю, та його онук зараз вирішив продати цю унікальну “роздовбайку”.

З опису лоту слідує, що автомобіль оснащений 2,2-літровим бензиновим агрегатом 1980 року випуску з пробігом близько 10 тисяч кілометрів, пише Carscoops. За таке щастя продавець хоче отримати 10 тисяч доларів.

Також цікаво: Калашніков збудував концепт електрокара з кузовом ІЖ Комбі