Кліматична активістка 16-річна Грета Тунберг отримала від Арнольда Шварценегер електромобіль Tesla Model 3. Щоправда, не назавжди, а тільки на час перебування в Америці та Канаді.

Вони зустрілися на кліматичному саміті на батьківщині Шварценегера в Австрії. І саме тоді він пообіцяв підтримати активістку під час акцій протесту у Північній Америці.

В результаті для свого туру північними штатами та Канадою Грета отримала електромобіль із водієм. Сам Арнольд не зможе супроводжувати Тунберг протягом поїздки.



Tesla Model 3

Цікаво, що сам актор є великим прибічником екологічних авто і пересувається на електромобілі, щоправда дуже нетиповому. Це величезний Hummer H1, переведений на електричну тягу відомою німецькою компанією Kreisel Electric. Від неї ж в актора є ще й електричний Mercedes-Benz G-Wagen.

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Хто така Грета Тунберг?

Одна з найвідоміших екоактивісток сьогодення. 16-річна дівчинка виступила з гнівною промовою на саміті ООН з питань клімату. Нищівну критику школярка звернула в бік світових лідерів, звинувативши їх у "крадіжці дитинства". Вона вважає, що політики думають лише про гроші та ведуть недостатню боротьбу проти зміни клімату.



У своїй запальній промові Грета звинуватила світових лідерів у зраді нового покоління. На думку активістки, планета потерпає від руйнувань екосистем та перебуває на порозі масового вимирання.