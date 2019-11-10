16-летняя эко-активистка Грета Тунберг получила от Арнольда Шварценеггера электромобиль Tesla Model 3. Правда, не навсегда, а только на время пребывания в Америке и Канаде.

Они встретились на климатическом саммите на родине Шварценеггера в Австрии. И именно тогда он пообещал поддержать активистку во время акций протеста в Северной Америке.

В результате для своего тура северными штатами и Канадой Грета получила электромобиль с водителем. Сам Арнольд не сможет сопровождать Тунберг в течение поездки.



Tesla Model 3

Интересно, что сам актер является большим сторонником экологичных авто и передвигается на электромобиле, правда очень нетипичном. Это огромный Hummer H1, переведенный на электрическую тягу известной немецкой компанией Kreisel Electric. От нее же у актера есть еще и электрический Mercedes-Benz G-Wagen.

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Кто такая Грета Тунберг?

Одна из самых известных эко-активисток настоящего. 16-летняя девочка выступила с гневной речью на саммите ООН по вопросам климата. Сокрушительную критику школьница направила в сторону мировых лидеров, обвинив их в "краже детства". Она считает, что политики думают только о деньгах и ведут недостаточную борьбу против изменения климата.

В своей зажигательной речи Грета обвинила мировых лидеров в измене нового поколения. По мнению активистки, планета страдает от разрушений экосистем и находится на пороге массового вымирания.