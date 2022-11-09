Aston Martin AMB 001 Pro — друга двоколісна модель британської марки. Спортбайк коштує понад 100 тисяч євро та буде випущений лімітованою серією.

Aston Martin презентував новий AMB 001 Pro. Це покращена версія першого мотоцикла британської марки. Її подробиці розкрили на офіційному сайті Aston Martin.

Читайте також: Geely купила 7,6% акцій Aston Martin

Новий Aston Martin AMB 001 Pro випустять лімітованою серією з 88 одиниць. Вартість спортбайка не розголошують, але відомо, що він буде дорожчим за стандартний AMB 001, який продавали за 108 000 євро. Постачання клієнтам заплановано на четвертий квартал 2023 року.

Як і попередник, Aston Martin AMB 001 Pro створений у співпраці з британською компанією Brough Superior, яка випускає мотоцикли вже понад 100 років. Байк Aston Martin відрізняється яскравим футуристичним дизайном. В AMB 001 Pro змінено передній, бічні та задній обтічники, а також встановлені карбонові спойлери — все це покращило аеродинаміку.

Дизайн обтічників виконаний у дусі суперкара Aston Martin Valkyrie. Усі 88 мотоциклів будуть зеленими: їх забарвлять у кольори команди Aston Martin у "Формулі-1" та інших гоночних серіях.

Новий Aston Martin AMB 001 Pro зберіг 1,0-літровий двигун V2 із турбонаддувом, але його потужність підняли зі 180 до 228 к. с. Це усе одно значно менше ніж у найшвидшого серійного мотоциклу у світі Kawasaki Ninja H2R який має у стоковому виконанні понад 300 кінських сил і коштує трохи більше 50 тисяч доларів.