Aston Martin AMB 001 Pro – вторая двухколесная модель британской марки. Спортбайк стоит более 100 тысяч евро и будет выпущен лимитированной серией.

Aston Martin представил новый AMB 001 Pro. Это усовершенствованная версия первого мотоцикла британской марки. Ее подробности раскрыли на официальном сайте Aston Martin.

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Новый Aston Martin AMB 001 Pro будет выпущен лимитированной серией из 88 единиц. Стоимость спортбайка не разглашают, но известно, что он будет дороже стандартного AMB 001, который продавали за 108 000 евро. Снабжение клиентам запланировано на четвертый квартал 2023 года.

Как и предшественник, Aston Martin AMB 001 Pro создан в сотрудничестве с британской компанией Brough Superior, выпускающей мотоциклы уже более 100 лет. Байк Aston Martin отличается ярким футуристическим дизайном. У AMB 001 Pro изменены передний, боковые и задний обтекатели, а также установлены карбоновые спойлеры – все это улучшило аэродинамику.

Дизайн обтекателей выполнен в духе суперкара Aston Martin Valkyrie. Все 88 мотоциклов будут зелеными: их окрасят в цвета команды Aston Martin в "Формуле-1" и других гоночных сериях.

Новый Aston Martin AMB 001 Pro сохранил 1,0-литровый двигатель V2 с турбонаддувом, но его мощность подняли со 180 до 228 л. Это все равно гораздо меньше, чем у самого быстрого серийного мотоцикла в мире Kawasaki Ninja H2R, который имеет в стоковом исполнении более 300 лошадиных сил и стоит чуть больше 50 тысяч долларов.