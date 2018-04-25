Спорткар "не битий, не фарбований", але потребує незначних витрат на відновлення.

У Каліфорнії виставлено на продаж Aston Martin V8 Vantage 2007 року випуску з пробігом 88 тисяч км та незначними вадами усього за 18 тисяч доларів.

Так, автомобіль має не найкращий товарний вигляд, помітно, що він знав кращі часи, та усе ж це Aston Martin. На одному з європейських сайтів оголошень ця модель з таким пробігом коштує щонайменше 70 тисяч доларів.

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Виставлений на продаж автомобіль повністю на ходу, виглядає цілком охайно (хоча краслам не завадить нова шкіра), а усі його недоліки – на видноті. Відсутній передній бампер, розбита ліва передня фара, пошкоджено капот, потребує відновлення задній бампер, а ще колісні диски мають різний дизайн і, здається, жодна з двох пар не є оригінальною.

Нагадаємо, Aston Martin V8 Vantage оснащений 380-сильним 4-літровим V8, що поєднується з шестиступінчатою трансмісією Sportshift. Силові агрегати автомобіля не зазнали ніяких пошкоджень або зовнішнього втручання. У інтернеті можна знайти усі необхідні для ремонту деталі і їхня вартість навряд чи перевищуватиме 10 тисяч доларів. Навіть з урахуванням ремонтних робіт та імпорту в Україну, цей автомобіль з цінником у 17 950 доларів видається досить привабливим для покупки.

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