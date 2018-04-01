Нова модель для змагань буде мати не лише величезні колеса, але й дуже потужний двигун на 1100 кінських сил.

Британська компанія Aston Martin 1 квітня анонсувала випуск нової моделі для змагань серії Monster Truck під назвою Project Sparta. "Названий в честь давньогрецької провінції, яка була відома своїми безкомпромісними бійцями, цей монстр не братиме полонених” – говорять британці.

Проект Sparta розроблявся паралельно з майбутнім позашляховиком DBX від Aston Martin.

Project Sparta оснащатиметься тим самим 6,5-літровим двигуном V12 потужністю 1 100 кінських сил, який був розроблений для нещодавно представленого Valkyrie AMR Pro.

Нагадаємо, що першою моделлю Aston Martin Lagonda стане електричний кросовер.