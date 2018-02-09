Один из самых популярных автомобилей «на бляхах» - это Audi A6 поколения С5, который выпускался с 1997 по 2004 год. Сочетание премиальности и доступности делает их весьма распространенными в нашей стране. Но стоит ли его покупать?

Цена на автомобили с европейскими номерами начинается от 1 600 и достигает 3 500 долларов. Для сравнения, стоимость аналогичных экземпляров на украинской регистрации колеблется от 5 000 до 11 000 долларов. В тоже время автомобили «на бляхах» имеют ряд своих особенностей. Порой не очень приятных.

Кузов Audi A6 не подвержен коррозии

Audi A6 в поколении С5 практически не подвержены коррозии. Для автомобилей из Прибалтики это неоспоримый плюс, так как многие их ровесники попадают к нам уже сильно пострадавшим от особенностей тамошнего климата кузовом.

Читайте также: Прощаемся с Lanos – теперь только б/у

Audi A6 обладет хорошим уровнем комфорта

Подавляющее большинство Audi A6, приезжающих в нашу страну на еврономерах, оборудованы двигателем V6 2,5 TDi. Он по праву считается одним из самых капризных моторов своего времени. Главная его особенность заключается в необходимости исключительно грамотного обслуживания.

V6 2,5 TDi – не самый удачный двигатель

Даже плановая замена ремня ГРМ подразумевает снятие переднего бампера, всех радиаторов и даже демонтаж клапанных крышек. Обращаться за таким видом обслуживания в не специализирующиеся на Audi СТО крайне нежелательно. Для обслуживания этого мотора нужны специальные фиксаторы и приспособления, которые есть только в специализирующихся на Audi автосервисах.

Ремень ГРМ лучше менять вовремя. Его ресурс 90 тыс. км.

Соответственно, выбор лучше останавливать на автомобилях с уже обслуженным двигателем. Хорошо, если есть данные из сервисной книги (хотя им не всегда можно верить). Самостоятельно проверить остаточный ресурс ремня ГРМ практически невозможно. Но хотя бы косвенно его состояние можно оценить, отодвинув пластиковую крышку ремня ГРМ. Трещины, потертости, выступающие нити корда – все это признаки давно пропущенного планового обслуживания системы газораспределения. Это повод для торга, ведь замена всех ремней, роликов и натяжителей будет стоить 200 – 300 долларов, в зависимости от «оригинальности» запчастей и аппетитов сервисного центра.

Турбина преждевременно выходит из строя из-за неправильной эксплуатации

Турбина – один из часто выходящих из строя узлов. Ее нормальный ресурс – 150-250 тыс. км. Автомобили на еврономерах, попадающие в нашу страну, как правило обладают именно таким пробегом. Стоимость этой детали на разборках - 200-300 долларов. Но лучше потратить немного больше времени и заняться реставрацией родной турбины. Дело в том, что на разборки автомобили попадают с пробегом не меньше 300 тыс. км и скорее всего приобретенная б/у турбина прослужит недолго.

Замена распредвалов – удовольствие не из дешевых

Самая большая беда V6 2,5 TDi – это распредвалы. При малейших отклонениях в работе масляной системы подача смазки в верхнюю часть двигателя ухудшается и кулачки распредвалов стираются. Мотор теряет былую мощность и издает неприятный звук при работе на холостых оборотах. Проверить состояние распредвалов можно, рассмотрев состояние кулачков через маслозаливную горловину. Если виден износ, от покупки такого автомобиля лучше отказаться. Либо очень серьезно поторговаться. Дело в том, что замена распредвалов, толкателей и гидрокомпенсаторов обойдется в 700-1000 долларов, что совсем не мало, учитывая цену автомобиля.

ТНВД служит 300-500 тыс.км.

Читайте также: Скільки грошей принесе державі легалізація «євроблях»?

Топливная система этого двигателя (не зависимо от степени форсировки) достаточно надежная. Вывести ее из строя можно только сильно пренебрегая плановой земной фильтров, либо заправляя совсем уж некачественное топливо. Нормальный ресурс ТНВД – 300-500 тыс км. Его реставрация стоит 400-500 долларов. Цена нового ТНВД - более 3500 долларов. Периодически требуют замены трубки обратки, но их цена составляет не более 10 долларов. Возможен выход из строя управляющей форсунки – цена детали с разборки 50-150 долларов.

При обилии разборок ремонт АКП нецелесообразен

Механические коробки передач практически безпроблемный агрегат. А вот с автоматами – сложнее. Большинство датчиков АКП находятся снаружи и подвержены воздействию агрессивной среды. Ошибка любого датчика ставит коробку в аварийный режим. Хорошо, если попадется толковый специалист, который сможет разобраться в проблеме. Но иногда получается так, что автомат целесообразнее заменить целиком. Автоматические коробки с разборки стоят по 400-600 долларов.

Переднюю подвеску лучше менять в комплекте

Читайте также: Porsche Cayenne "на бляхах" перетинав кордон без власника

Передняя подвеска у Audi A6 многорычажная и относительно надежная. В не самых простых с точки зрения немецкого автомобиля украинских условиях большинство деталей выхаживают по 60 – 80 тыс. км. Однако менять рычаги, сайлетблоки, тяги и наконечники по одиночке не рекомендуется. Комплект неоригинальных тяг и рычагов стоит около 250 – 400 долларов. Менять их все лучше одним заходом. Пружины и амортизаторы, как в передней, так и в задней подвеске служат по 200 – 300 тыс. км. Стоимость замены всех упругих и гасящих элементов подвески обойдется в 300-400 долларов.

Audi A6 - не самый дешевый в эксплуатации автомобиль

В общем и целом Audi A6 1997–2004 годов выпуска достаточно привлекательный автомобиль, если не ломается. Но приобретая его «на бляхах», следует понимать, что в последний год его эксплуатации в Европе был самым тяжелым. Большинстов его агрегатов на исходе ресурса. Европейцы понимают, что для прохождения планового техосмотра автомобиль следует привести в идеальное состояние, а это не дешево. Лучше продать не обслуженный автомобиль и пусть его ремонтом занимается кто-то другой. Обычно эити людьми оказываются украинцы, которые купили Ауди А6 “на бляхах” из Литвы или Польши. Им можно только посочувствовать.