Фото-шпигуни упіймали в об'єктив оновлений кросовер майже без маскування.

Перед нами Audi Q3 наступного покоління. На тестовому “мулі”, котрий потрапив у об’єктиви камер папарацці, малесенькі клаптики маскувальної плівки прикривають лише кути задніх ліхтарів, тож кросовер можна роздивитись майже повністю.

Як водиться, компактний кросовер виконано у загальній концепції бренду, причому дизайн Q3 настільки близький до нового Q8, що розрізнити їх можна хіба що за габаритами та розміром колісних дисків.

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Фото: Тестовий прототип Audi Q3 / Automedia

Цікаво, що у задньому бампері Audi Q3 добре видні широкі трапеції, можна подумати, що це вихлопні труби, але ні – справжні патрубки можна розледіти нижче.



Фото: Салон прототипа Audi Q3​​​​​​​ / CarPix

Ще одна порція шпигунських фото показує інтер’єр нового кросовера, хоча роздивитись деталі на цих знімках важко. Однак перше, що кидається у вічі – цифрова панель приладів та великий сенсорний екран інформаційно-розважальної системи.

Audi Q3 має дебютувати в найближчі тижні, а за ним слідує “теплий” SQ3 та гарячий RS Q3.

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