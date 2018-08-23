На думку міністра суми штрафів за порушення Правил дорожнього руху потрібно збільшити. Він заявив про це сьогодні, 22 серпня, під час брифінгу

На думку міністра такі кроки дозволять підвищити рівень безпеки на українських дорогах. “Я нагадаю, що ми внесли в Парламент проект закону, який передбачає більш сурове покарання за порушення правил дорожнього руху, ніж зараз. Крім того, ми внесли всі пропозиції по впровадженню автоматичної відеофіксації порушень. Цей законопроект дозволить радикально посилити покарання за водіння автомобілів у п’яному вигляді та за перевищення швидкості”, зазначив Арсен Аваков.

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Нагадаємо, серед головних новацій МВС – збільшення розмірів штрафів за низку адміністративних правопорушень.

Зокрема, за перевищення максимально дозволеної швидкості руху більше, ніж на 50 км/год., установити штраф 3400 гривень (зараз штраф за це правопорушення 510 гривень). За залишення місця ДТП пропонується встановити штраф 3400 гривень та передбачити можливість позбавлення права керування транспортним засобом на строк до шести місяців.

У 20 разів збільшується розмір штрафу за управління транспортом без права керування – він становитиме 10 200 гривень, а за повторне порушення – 40 800 гривень. Особи, позбавлені права керування, порушивши закон, сплачуватимуть штраф у розмірі 20 400 гривень, а за повторне вчинення цього порушення протягом року – 40 800 гривень.