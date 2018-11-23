З початку листопада й до кінця місяця триває голосування Національної Премії "Авто Лідер 2019", де українці обирають кращі автомобільні новинки — моделі, що були представлені в Україні світовими виробниками протягом року.

Хто обирає й кого обирають?

Цього року за звання кращих новинок року змагається 59 автомобілів від 25 автомобільних брендів у номінаціях:

1. Автомобілі для міста

2. Автомобілі для сім'ї

3. Автомобілі для ділових людей

4. Автомобілі представницького класу

5. Субкомпактні SUV

6. Компактні SUV

7. Середньорозмірні SUV

8. Великі SUV

9. Електромобілі та гібриди

10. Вени та мінівени

Автомобіль, який набере найбільше голосів українців, отримає звання Абсолютного Авто Лідера 2019. Діючий володар цього титулу — BMW 5 серії.

Зараз до складу журі входять десятки тисяч українців. Автолюбителі не просто оцінюють новинки, а й сигналізують виробникам, чого від них чекають в Україні тут і зараз. Обрати свого Авто Лідера може кожен, хто захоплюється автомобілями − реєстрація у голосуванні відкрита до 30 листопада.

Додаткові номінації

У спеціальних додаткових номінаціях переможців оберуть запрошені експерти. Головний редактор та автомобільний експерт AUTO.RIA Юрій Боднарчук визначить авто з кращим співвідношенням ціни та якості. Дизайнер Максим Шкіндер, із досвідом роботи зі Skoda й McLaren, обере кращий дизайн інтер'єру та екстер'єру. А завідуючий лабораторією швидкісних автомобілів ХНАДУ Олександр Чернишов назве автоновинку з кращими технологічними рішеннями.

Переможців усіх номінацій та ім’я Абсолютного Авто Лідера буде названо 7 грудня.

Премія "Авто Лідер" — дзеркало очікувань, що завдяки масовості голосування та перевіреності кожного голосу об’єктивно відображає, які автоновинки стануть найзатребуванішими серед українців у 2019 році. Премія — можливість автолюбителів зробити свій внесок у розбудову прозорого автомобільного ринку України.