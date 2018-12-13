Які автомобілі перемогли в голосуванні, і хто, на думку найбільшої аудиторії автолюбителів, гідний титулу "Абсолютного Авто Лідера 2019"?

У п'ятницю, 7 грудня, на спеціальній церемонії в Києві були оголошені імена переможців національної премії "Авто Лідер 2019".

Протягом місяця українці голосували за своїх фаворитів і жар пристрастей часом сягав піку — титул Абсолютного Авто Лідера став відомий буквально в останній момент. За підсумками премії своїх фаворитів серед 59 новинок підтримало 100 000+ українців. А повний список переможців у номінаціях виглядає так:

"Автомобілі для міста" — MINI Cooper S F56

"Автомобілі для сім'ї" — Volkswagen Polo

"Автомобілі для ділових людей" — Audi A6

"Автомобілі представницького класу" — Audi A8

"Субкомпактні SUV" — Nissan Juke

"Компактні SUV" — Volvo XC40

"Середньорозмірні SUV" — Volkswagen Tiguan Allspace

"Великі SUV" — Toyota Land Cruiser Prado

"Електромобілі та гібриди" — BMW i8 Coupe

"Вени і мінівени" — Mercedes-Benz Sprinter

У спеціальних номінаціях переможців визначають запрошені експерти. А титул "Абсолютного Авто Лідера 2019" традиційно присуджується автомобілю, який набрав найбільшу кількість голосів серед усіх номінантів.

Головний редактор і автомобільний експерт AUTO.RIA Юрій Боднарчук визначив авто з оптимальним співвідношенням ціни і якості — ним став Renault Duster.

Дизайнер Максим Шкіндер, за плечима якого досвід співпраці зі Skoda і McLaren, вибирав кращий дизайн. У своєму виборі експерт схилився до BMW i8 Roadster.

А завідувач лабораторією швидкісних автомобілів ХНАДУ Олександр Чернишов назвав новинку з кращими технологічними рішеннями — цього року таким авто став Audi Q8.





У впертій боротьбі, яка тривала до останнього моменту, українці все-таки вибрали краще авто серед усіх переможців номінацій. Титул Абсолютного Авто Лідера 2019 підкорився Toyota Land Cruiser Prado.

Нагадаємо, що всі бажаючі могли віддати свій голос за кращі автомобілі з представлених в Україні протягом року. Відповідно до європейської класифікації, всі учасники були розділені на 10 номінацій, у кожній з яких і проходило змагання за звання Авто Лідера.

Отже, герої названі, а нагороди вручені. Попереду — новий 2019 рік, в якому нас чекають нові амбіції виробників. Зовсім скоро автолюбителі знову приступлять до своїх приємних обов'язків журі. "Авто Лідер 2020" is coming...