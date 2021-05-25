У перегонах зійшлися найдешевший автомобіль та велосипед.

Південноафриканський сайт Cars організував перегони автомобіля Bajaj Qute, який вважається найдешевшим автомобілем у світі, та велосипеда. До речі, це індійське авто деякий час продавалося і в Україні. Qute, оснащений 13-сильним мотором, ганявся з велосипедом під керуванням професійного спортсмена.

Насправді Bajaj Qute – це квадроцикл, який їде завдяки одноциліндровому мотоциклетному мотору об'ємом 216 кубічних сантиметрів, що розвиває 13 кінських сил і 19 Нм крутного моменту. З такою установкою він здатний розвинути швидкість до 70 кілометрів на годину. Однак через наявність склопластикового кузова та чотирьох коліс його вважають автомобілем.

Також цікаво: названі найдешевші в експлуатації автомобільні бренди

Блогери спочатку припустилися помилки – в салоні Bajaj Qute перебували ще три людини. Тому квадроцикл не зміг розвинути достатню швидкість, щоб обігнати (і навіть просто наздогнати) велосипед. Друга спроба проходила вже без пасажирів - в Qute залишився тільки водій. Але і в цьому випадку перемога автомобіля була неочевидна і інтрига зберігалася до самого фінішу