В гонке сошлись самый дешевый автомобиль и велосипед.

Южноафриканский сайт Cars организовал гонки автомобиля Bajaj Qute, который считается самым дешевым автомобилем в мире, и велосипеда. Кстати, этот индийский автомобиль некоторое время продавалось и в Украине. Qute, оснащенный 13-сильным мотором, гонялся с велосипедом под управлением профессионального спортсмена.

На самом деле Bajaj Qute – это квадроцикл, который едет благодаря одноцилиндровому мотоциклетному мотору объемом 216 кубических сантиметров, развивающему 13 лошадиных сил и 19 Нм крутящего момента. С такой установкой он способен развить скорость до 70 километров в час. Однако из-за наличия стеклопластикового кузова и четырех колес его считают автомобилем.

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Блогеры сначала допустили ошибку – в салоне Bajaj Qute находились еще три человека. Поэтому квадроцикл не смог развить достаточную скорость, чтобы обогнать (и даже просто догнать) велосипед. Вторая попытка проходила уже без пассажиров – в Qute остался только водитель. Но и в этом случае победа автомобиля была неочевидна и интрига сохранялась до самого финиша