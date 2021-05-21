Американские аналитики назвали автомобильные бренды, которые обходятся дешевле всего в содержании и сервисном обслуживании.

Компания We Predict собирает информацию о ремонтных работах, которые проводятся на официальных и неофициальных сервисных станциях в США, а также об отзывных кампаниях, гарантийных заменах и тому подобное.

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На основе этих данных аналитики We Predict делают вывод о возможности поломок в первые три месяца эксплуатации.

"Речь идет о любых поломках, кроме аварий и столкновений", – объясняет основатель We Predict Джеймс Дэвис в интервью изданию AutoNews, подчеркивая, что прогнозы его компании основаны на реальных данных.

В своем недавнем отчете We predict спрогнозировала расходы на потенциальные ремонты новых автомобилей большинства известных брендов.

По словам Дейвиса, расходы в первые три месяца эксплуатации являются "окном в будущее", поскольку позволяют оценить ваши потенциальные расходы в будущем.

Отчет We Predict делит автомобили на две категории – не премиальные и премиальные.

Среди не премиальных лидирует Honda (вероятные расходы в среднем на каждый автомобиль за первые три месяца могут составить $21), за Honda следуют Hyundai, Buick и Toyota.

В середине списка оказались Nissan, Volkswagen и Kia. Далее располагаются Chrysler и Jeep, чьи показатели находятся фактически на уровне средних по промышленности.

Внизу списка – Mini, Ford, GM, Chevrolet.

Что касается списка премиальных авто, то здесь лидируют Acura с $ 30 на автомобиль в первые три месяца (премиальный бренд, принадлежащий Honda) и Lexus (премиальный суббренд Toyota).

Они с большим отрывом опережают таких преследователей, как Infiniti, Volvo, Audi и Genesis (премиальный суббренд Hyundai).

На задворках списка – Mercedes-Benz, Land Rover и Porsche. Затраты на их ремонт уже в первые три месяца эксплуатации могут быть в пять раз выше, чем в случае с Acura и Lexus.