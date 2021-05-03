Американский рейтинг расходов на обслуживание, по потраченным суммам, вряд ли станет актуальным для Украины. Но соотношение между брендами достаточно интересное и актуальное для любой страны.

Реальная ценность владения автомобилем всегда превышает ожидаемые затраты. Помимо налогов и страховки, также есть регулярное техническое обслуживание, которое заключается не только в замене масла и фильтров. Это также серьезные расходы, которые значительно увеличиваются с возрастом транспортного средства.

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Американская компания YourMechanic, занимающейся обслуживанием автомобилей, анализирует свои данные, чтобы показать, какие автомобили самые дорогие для их владельцев. И не на год-два, а на десять. Следует уточнить, что расчеты производятся исходя из пробега около 25 000 км на год, что означает не менее двух ТО в течение года.

Audi

На пятом месте Audi, обслуживание которой стоит около 12 400 долларов в течение 10 лет. Интересно, что в Volkswagen AG Group есть правило делать каждое парное ТО вдвое дороже предыдущего, и это касается как Skoda, так и Audi.

Например, минимальная цена за обслуживание Audi A8 с 4,2-литровым бензиновым двигателем составляет 282 доллара. Именно столько стоит первая услуга, а вторая включает диагностику и цена ее составляет уже 585 долларов.

Обслуживать 3,0-литровый Audi Q8 немного дешевле – 278, 407 и 320 долларов за первые три ТО, а четвертое и восьмое стоят 673 доллара.

Cadillac

Обслуживание Cadillac за 10 лет немного дороже – 12 500 долларов. Самое дешевое обслуживание модели американского премиального бренда составляет 377 долларов, чередование более дорогих – 512 долларов. Замена тормозных колодок в некоторых моделях марки стоит 592 доллара, еще 242 доллара оплачиваются за новые свечи зажигания.

Volvo

Интересно, что стоимость обслуживания автомобиля Volvo такая же, как и Cadillac – 12 500 долларов за 10 лет. Самым дорогим, является обслуживание Volvo S90 и XC90, которое обходится 418 долларов, а при замене свечей зажигания и тормозной жидкости сумма увеличивается всего на 135 долларов. Установка новых тормозных колодок обходится покупателям в 404 доллара.

Расходы на авто шведского производителя увеличиваются при замене ремня ГРМ, которая должна выполняться при шестом техническом обслуживании модели Volvo. Тогда заезд на сервис стоит 943 доллара.

Mercedes-Benz

На втором месте по сервисной стоимости идут автомобили Mercedes-Benz, которые через 10 лет обходятся своему владельцу примерно в 12 900 долларов. Это почти 1300 долларов в год. Замена ремня ГРМ стоит 404 доллара, тогда как трудоемкая «операция» по замене заслонок впускного коллектора вместе с самим коллектором стоит 540 долларов.

Стоимость обслуживания Mercedes-Benz S-Class самая высокая, и в этой модели не имеет значения, обслуживается базовая версия или топовые варианты. Заказчик платит не менее 606 долларов за стандартное обслуживание, и если фильтры меняются (их несколько), то цена подскакивает до 808 долларов.

Тормозная жидкость меняется два раза в год – 135 долларов, а установка новых колодок обходится в 860 долларов за единицу. Свечи стоят 202 доллара. Столько же платят за обслуживание кроссовера Mercedes-Benz GLS.

BMW

Самым дорогим в обслуживании являются автомобили BMW – в среднем 17 800 долларов за 10 лет, а разница от Mercedes-Benz определенно впечатляет. Сообщается, что для баварцев посещение СТО во многом зависит как от пробега, так и от манеры вождения.

И здесь лидером по стоимости является флагман марки – 7-Series, и его цена сопоставима с Mercedes-Benz S-Class. Каждое регулярное обслуживание стоит около 606 долларов, и в эту сумму входят фильтры салона. Замена колодок стоит 808 долларов, а свечей зажигания – 242 доллара.

Аналогичные суммы нужны для BMW X6, где обслуживание немного дороже – 640 долларов, а замена колодок – 889 долларов. Зато свечи дешевле – 215 долларов.