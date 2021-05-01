По странной моде наших дней буквально каждый автомобиль прошлого века теперь почему-то называют легендарным. Между тем, на самом деле легендарных машин не так уж и много – это те, о которых слагались легенды еще в пору их молодости.

С одной стороны, неплохо, когда потомки относятся к своему прошлому с уважением и пиететом, но все подряд машины легендарными быть не могут – при всем уважении к ним и их конструкторам. Также отметим, что стать легендой машина могла как из-за своих качеств, так и благодаря тем, кто ею управлял. Итак, наша версия автолегенд.

Чаще всего легендарной машиной называют "Волгу" ГАЗ-21, но мы так не считаем: это всего лишь добротный автомобиль своего времени, среди достоинств которого – традиционная советская прочность и распространенность

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"Полуторка" ГАЗ-АА

Полуторатонный грузовик ГАЗ-АА (1932 – 1950 гг.) надолго запомнился в народе из-за своей массовости (выпущено 985 тыс. машин) и неприхотливости. В начале автомобилизации страны этот был универсальный автомобиль, который использовался и как грузовик, и для перевозки людей.

"Полуторка" – часть нашей истории. ГАЗ-АА строил промышленность, возил урожай и побеждал врагов на фронтах Второй мировой

Произведенная в Горьком (теперь Нижний Новгород) машина прощала и значительные перегрузки, и эксплуатацию на керосине вместо бензина и замену запчастей деталями из подручных материалов. Например, в боевых условиях советские солдаты заставляли "полуторку" ехать с тряпкой вместо разбитого осколками карбюратора, а вместо вкладыша (подшипника) коленвала в двигателе приспосабливали кусок кожаного офицерского ремня. Несмотря на большой период мирного труда, "полуторка" стала одним из символов Второй мировой войны.

"Победа" М20

Последние полвека "Победа" носит репутацию сверхпрочного и сверхнадежного автомобиля – и на самом деле эта легенда имеет под собой серьезные основания. Хотя в начале своей карьеры эта модель Горьковского автозавода была знаменита другим – а именно своим революционным стайлингом.

"Победа" была новаторской для мирового автопрома 1940-х, кроме того, она действительно была сделана прочной и долговечной

Это был первый серийный автомобиль с кузовом, который позже получил название понтона – без выступающих крыльев, с гладкими боковинами, и кроме того, он был несущим. После М20 в Европе появилось несколько моделей-клонов буквально с таким же дизайном. Касательно невероятной долговечности скажем только, что эта легенда объясняется действительно большим запасом прочности и заложенным ресурсом, которые накладывались на бережное отношение к технике вообще, что было характерно для СССР того периода.

"Запорожец" ЗАЗ-965

Если честно, о "горбатом" ходили не только легенды, но и анекдоты – причем неизвестно, чего о зазике составлено больше. С самой маленькой в ​​советском типаже модели смеялись больше, чем с любого другого авто – именно из-за его миниатюрности. Но по европейским меркам “зазик” был не таким уж и маленьким – все одноклассники имели заметно меньшие габариты.

"Запорожец" дал советским людям свободу передвижения: он был действительно доступным, при желании его мог приобрести рядовой советский инженер

Однако, страна, которая жила за "железным занавесом", о крутизне своего "горбатого" даже не догадывалась. Между тем, с сегодняшних позиций мы можем добавить, что запорожский автомобильчик по сравнению с зарубежными одноклассниками был богато укомплектованным. Ведь он имел V-образный 4-цилиндровый двигатель (а не слабый мотоциклетный "двухтактник"), отопитель (у конкурентов – только за доплату), козырьки от солнца, опускные стекла в дверях (вместо раздвижных) и электрические "дворники" (вместо механических). Так или иначе, но именно "горбатый" сегодня является самым ярким ностальгическим символом прошлого, причем не только в Украине.

"Газик" ГАЗ-69

Если бы в Советском Союзе 1950-60-х годов кто-то всерьез задумывался о таких вещах, как маркетинг и стоимость бренда, этот “Газик” был бы не менее знаменитым, чем его современник и одноклассник Land Rover Series 1 и Series 2. Ведь наш "соотечественник" имел такую же высокую проходимость, был таким же непритязательным в эксплуатации, и так же эксплуатировался по всему миру.

ГАЗ-69 создавали по требованиям военных, но большинство их работали в народном хозяйстве, в том числе – в 56 странах мира

Но газику хватало и внутрисоюзной славы: на его несокрушимость и безотказность в течение десятилетий полагались и селяне, и геологи, и чиновники, и милиционеры, и военные (кстати, неправда, что львиную долю машин отправляли в армию – большинство работало в народном хозяйстве). Его легендарность базируется на многочисленных свидетельствах о преодолении бездорожья и о вариантах успешного ремонта в чистом поле. ГАЗ-69 сегодня является одним из востребованных объектов для коллекционирования. И что интересно, собиратели не имеют особых проблем ни с поиском запчастей, ни с подбором экземпляров для реставрации – немало машин из выпущенных 600 тыс. экземпляров и до сих пор остаются на ходу.

"Волынь" ЛуАЗ-969

В отличие от своего старшего 4х4-побратима, мировой славы луцкий вездеход не снискал ни в коей мере, но доброе имя в широких кругах своих соотечественников тоже немалого стоит. Машина редкая уже тем, что была первым внедорожником 4х4, предназначенным для продажи населению – до того в руки, как тогда говорили, “частников”, время от времени попадали только списанные из колхозов и райкомов газики – полностью изношенные и съеденные ржавчиной. Но в число легенд ЛуАЗ попал благодаря высоким вездеходным качествам – даже если не принимать во внимание его низкую цену.

ЛуАЗ – первый доступный рядовому потребителю внедорожник. Но действительно легендарным он стал из-за своей невероятной проходимости

Собственно, для специалиста ничего удивительного здесь не было, достаточно посмотреть в его характеристики: привод 4х4 с подключающимся “задком”, дополнительная пониженная передача, блокировка заднего дифа, клиренс 280 мм, собственная масса 940 кг и 40-сильный двигатель с пиком крутящего момента в нижнем диапазоне оборотов.

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Машинка легко двигалась по любой грязи, там, где садились знаменитые “Газики” и полноприводные грузовики. И при этом обходилась дешевым маслом, 66-м бензином и запчастями от "Москвича" и "Запорожца". Правда, у "Волыни" (это неофициальное имя вездехода) были проблемы с долговечностью, но ей все прощали за феноменальную проходимость.

"Москвич-412"

Немного странный случай с этим "Москвичем": легенды о нем складывали именно в пору его молодости, а потом они как-то забылись. Получены они в боевых условиях "ралли века” – трансконтинентальных марафонах "Лондон – Сидней" (1968 г.) и "Лондон – Мехико” (1970 г.).

"Москвич", который и так приносил стране немало валюты от продаж в развитых странах Европы, для рекламы отправили в тяжелые супермарафоны, протяженностью 16 тысяч и 26 тысяч километров, организованные английскими газетами Daily Express и Daily Mirror. Самое интересное, что оба раза на старт выходили по сути серийные "Москвичи" – усиленными были разве что амортизаторы, да на днище установили защиту двигателя и отбойники против бревен на лесных дорогах. Стандартные силовые агрегаты без проблем отработали даже высокогорные этапы, когда за день ни разу не включалась передача выше второй.

"Лондон – Сидней" и "Лондон – Мехико" стали чрезвычайными спортивными событиями своего времени, и победа "Москвичей" над именитыми марками стоила многого

Вполне возможно, наша версия автолегенд СССР в Украине и за ее пределами оказалась не совсем совершенной и в чем-то неполной. Но надеемся, теперь вам понятно, почему так иронично улыбаются знатоки истории, когда слышат как называют легендарным любое старое отечественное авто. Хотя по большому счету, каждая машина, которая работала на благо отечества, ее граждан и ее экономики, стоит безусловного уважения.

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