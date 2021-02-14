Один из устойчивых стереотипов об автотехнике нашего прошлого – это легенды о необычайной прочности и несокрушимости многих старых машин. Насколько часто эти мифы имеют под собой основания?

Разговоры о необычайной выносливости старой техники часто появляются из-за того, что многие ее детали сделаны массивными на вид. Но любой инженер подтвердит, что это далеко не всегда означает реальную прочность и надежность.

"Победа" особенно поражала своей несокрушимостью покупателей в европейских странах, но на родине ее слава вечной машины жива до сих пор

Тем не менее, есть в нашей истории несколько моделей, которые действительно поражают немалым запасом долговечности – то есть тем, что в народе по-простому называют прочностью. Попробуем объяснить, почему они получились именно такими.

Читайте также: Почему "Запорожец" лучше иномарок

“Победа” ГАЗ-М20

Кроме того, что ”Победа" (1947 – 1955) была машиной старой школы, сконструированной с принятым в ту пору большим запасом прочности, это была также одна из первых в мире массовых легковушек с несущим кузовом. Поскольку большого опыта проектирования таких кузовов тогда не было, многие ее элементы были сделаны с подстраховкой по прочности. Кроме того, “Победа” получила мощный подрамник в передней части – фактически, лонжеронную раму, хоть и короткую.

Предание о том, что кузова “Побед” были с лужеными – всего лишь миф, хотя на самом деле олова на деталях было немало (порядка 20 кг): им шпаклевали дефекты, в частности в местах стыка. А не сгнили многие из этих автомобилей в первую очередь благодаря уходу, а не только из-за толстого металла. Который, кстати, действительно был довольно толстый – от 0,9 мм, а некоторые детали имели в толщину 2 мм. Интересно, что несмотря на все упомянутое, весовая культура у ГАЗ-М20 была довольно высокой: машина весила не больше конкурентов-одноклассников.

“Запорожец” ЗАЗ-965

Самый маленький автомобиль страны ЗАЗ-965 (1960 – 1969) попадался на дорогах вплоть до начала ХХІ века, и до сих пор кое-где в украинской глубинке на дороге можно увидеть вполне живого “горбатого”. Нельзя сказать, что он был очень надежным и безотказным, но то что живучим – факт. Славой прочной машины первый "Запорожец" обязан кузову, который действительно имел жесткую и выносливую структуру.

Такие свойства объясняются относительно небольшими размерами “монокока”, малыми окнами и парой дверей. И тогдашние пользователи, и нынешние реставраторы рассказывают, что кузова “Запорожцев” очень неохотно ржавеют. Между прочим, это касается не только “горбатого”, но и последующих моделей семейства 966/968. Ну, а когда есть целый кузов, то есть смысл перебирать двигатель и ремонтировать подвеску, поэтому “Запорожцы” можно упрекать в чем угодно, но только не в недолговечности.

Читайте также: Каким был первый переднеприводный автомобиль Украины

“Волга” ГАЗ-21

“Двадцать первая” (1956 – 1970) сменила “Победу” на конвейере, и в целом переняла ее лучшие качества, в том числе и выносливость, ремонтопригодность. Но ”Волги" получили более долгую жизнь, поскольку ценность ГАЗ-21 во всех пониманиях была выше чем у модели предшественницы.

Ведь “Волга” стала флагманом уже целой когорты моделей авто, что на то время появились на дорогах и в автосалонах (да-да, такие были в крупных городах!). Каждый хотел иметь не просто машину, а машину, которая лучше целой кучи других – той же “Победы”, “Запорожцев”, “Москвичей”. Поэтому "Волги" берегли, ремонтировали, перепродавали и передавали по наследству.

“Москвич-408/412”

“Москвич” в этом кузове (1964 – 1976) выпускался на двух заводах в Союзе и на двух в Европе, и на всех рынках он имел репутацию крепкого и мощного транспорта. Даже громкое появление в стране по-иномарочному современных “Жигулей” не пошатнуло “москаля” в этом его статусе.

Машину отличал жесткий кузов с лонжеронами от бампера до бампера, несокрушимая подвеска на длинных рычагах (спереди) и рессорах (сзади) и полная независимость от СТО. Еще больший вес в глазах поклонников настоящего железа "москвичу “добавил новый 75-сильный двигатель, превративший ”четыреста восьмого“ в ”четыреста двенадцатого".

УАЗ-469

Сам Бог велел “Уазику” (1972 – настоящее время) быть прочным и стойким к любым трудностям, ведь создавали его на заказ министерства обороны. Рама, похожая на заимствованную у грузовика, кузов под брезентом и элементарно простые агрегаты, по которым можно изучать историю эволюции автомобиля – все это рассчитано на полевые условия эксплуатации. И более того – оставалось без существенных изменений в течение первых трех десятилетий производства 469-го. Да и потом не очень изменилось.

Говорят, “УАЗ” жив, пока жив его техпаспорт, ведь благодаря простой конструкции заменять в нем можно все. Тем более, запчасти можно найти чуть ли не в каждом углу земного шара – точнее, там где есть дороги. Собственно, там, где нет дорог – тоже.

В завершение мы должны объяснить, что с точки зрения автомобилиста первой четверти ХХІ века прочность и долговечность отнюдь не являются главным критерием оценки. Сегодня мы выбираем машины по другим качествам, хотя порой именно прочности нашим самым современным колесам и не хватает.

Читайте также: Каким был первый ЛуАЗ: история секретного автомобиля