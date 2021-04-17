Во второй половине ХХ века водительское ремесло уже вышло из числа модных профессий. Но вакансии шоферов в советский период закрывались быстро. Почему же так массово привлекала мужчин эта непростая работа?

Мальчишки советского периода – и украинские в том числе – мечтали стать если не космонавтом, то хотя бы пилотом или капитаном дальнего плавания. И при этом без преувеличения миллионы юношей охотно садились за руль грузовиков, автобусов и легковых машин, чтобы навсегда связать свою жизнь с дорогой.

Почему профессия шофера была популярной в СССР?

Опытные водители могли получать личную пользу от своего груза, и даже молоко не исключение: из него во время движения получали масло

Ведь претенденты на нее видели и “прелести” зимней эксплуатации двигателей “на воде”, и отсутствие придорожной инфраструктуры, и потребность самому ремонтировать машину.

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Хорошая зарплата

Зарабатывали водители в Союзе не больше, чем шахтеры и квалифицированные станочники на заводах, но не меньше, чем среднестатистический рабочий промышленности. Цифры были вполне приемлемые, тем более, что форма оплаты почти всегда позволяла поднять з/п – благодаря добросовестному труду, экономии горючего, увеличению объемов перевозимых грузов и тому подобное. На многих предприятиях у водителей была возможность приписать себе перевезенные тонны и километры, что давало возможность получить дополнительную премию.

Возможность подкалымить

“Что везешь, то и грызешь” – такая поговорка бытовала в водительской среде. Имелось в виду, что водитель грузовика сплошь и рядом мог стащить толику от своего груза. Ну а если груз был низкой ликвидности, то можно было подзаработать на частных перевозках по заказам граждан. Дело в том, что в условиях отсутствия частного предпринимательства у населения были определенные проблемы с мелкими перевозками – заказать их официально было труднее, чем перехватить на улице попутный грузовик.

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Аж на государственном уровне проводились кампании по борьбе с нетрудовыми доходами – против использования государственного транспорта для личного “обогащения” водителей, но радикального результата это не давало.

Наконец, многие из водителей имели возможность продавать бензин, который без большого труда удавалось сэкономить.

Бесплатный автомобиль

Советский водитель вместе с записью в трудовую книжку получал в свое распоряжение казенный автомобиль. Конечно, на многих автопредприятиях руководство пыталось запретить движение машин вне маршрута, указанного в путевом листе, но GPS и других средств контроля тогда не было, а инспекторов ГАИ на все дороги не хватало. Интересно, что при всем том многие из профессиональных водителей имели собственную легковую машину.

Молодые водители советского периода очень уважали мощные ЗИЛ-130 и КамАЗы за их динамику и комфортное управление

Кроме того, в большинстве случаев водитель имел больше свободы, чем, скажем, на заводе. Ведь в цехе человек жестко привязан к руководству. проходной и регламенту работы предприятия – а водитель после выезда за ворота АТП чувствовал себя, как ни крути, свободным человеком.

Доступность входа в профессию

Стать водителем в Союзе было очень просто. Права “профессиональной” категории С были тогда у многих мужчин. “Корочки” можно было получить в профессионально-техническом училище (обучение 1–2 года, выплачивалась стипендия), в автошколе ДОСААФ (обучение 6 мес., бесплатно от военкомата), в средней школе (на уроках труда). Поэтому когда у молодого человека возникала потребность устроиться на работу, многие брали свои новенькие права и шли к ближайшему автопредприятию.

Сервисные службы для ремонта грузовиков в дальней дороге в советских АТП не практиковали: обычно водители ремонтировались самостоятельно

Интересно, что большинство преимуществ профессии водителя сохранились и сегодня. По крайней мере, чуть ли не каждый мужчина может сегодня сесть за руль такси в родном городе или принять под командование ”бус” или дальнобойную фуру в Польше или Литве – и прокормит семью. И хотя технический прогресс вносит свои коррективы, есть основания надеяться, что многочисленные системы безопасности, автоматическая парковка и так называемые автономные автомобили не избавят человечество окончательно от такой важной и романтической профессии, как водитель.

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