Американський рейтинг витрат на обслуговування, за витраченими сумами, навряд чи стане актуальним для України. Але співвідношення між брендами досить цікаве і актуальне для будь-якої країни.

Реальна цінність володіння автомобілем завжди перевищує очікувані витрати. Крім податків і страховки також є регулярне технічне обслуговування, яке полягає не тільки в заміні масла і фільтрів. Це також серйозні витрати, які значно збільшуються з віком транспортного засобу.

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Американська компанія YourMechanic, що займається обслуговуванням автомобілів, аналізує свої дані, щоб показати, які автомобілі найдорожчі для їх власників. І не на рік-два, а на десять. Слід уточнити, що розрахунки проводяться виходячи з пробігу близько 25 000 км на рік, що означає не менше двох ТО протягом року.

Audi

На п'ятому місці Audi, обслуговування якої коштує близько 12 400 доларів протягом 10 років. Цікаво, що в Volkswagen AG Group є правило робити кожне парне ТО удвічі дорожче за попереднє, і це стосується як Skoda, так і Audi.

Наприклад, мінімальна ціна за обслуговування Audi A8 з 4,2-літровим бензиновим двигуном становить 282 долара. Саме стільки коштує перша послуга, а друга включає діагностику і ціна її становить вже 585 доларів.

Обслуговувати 3,0-літровий Audi Q8 трохи дешевше - 278, 407 і 320 доларів за перші три ТО, а четверте і восьме вартують 673 долара.

Cadillac

Обслуговування Cadillac за 10 років трохи дорожче - 12 500 доларів. Найдешевше обслуговування моделі американського преміального бренду складає 377 доларів, чергування більш дорогих - 512 доларів. Заміна гальмівних колодок в деяких моделях марки вартує 592 долара, ще 242 долара оплачуються за нові свічки запалювання.

Volvo

Цікаво, що вартість обслуговування автомобіля Volvo така ж, як і Cadillac - 12 500 доларів за 10 років. Найдорожчим є обслуговування Volvo S90 і XC90, яке обходиться 418 доларів, а при заміні свічок запалювання і гальмівної рідини сума збільшується всього на 135 доларів. Установка нових гальмівних колодок обходиться покупцям в 404 долара.

Витрати на авто шведського виробника збільшуються при заміні ременя ГРМ, яка повинна виконуватися при шостому технічному обслуговуванні моделі Volvo. Тоді заїзд на сервіс коштує 943 долара.

Mercedes-Benz

На другому місці по сервісній вартості йдуть автомобілі Mercedes-Benz, які через 10 років обходяться своєму власникові приблизно в 12 900 доларів. Це майже 1300 доларів в рік. Заміна ременя ГРМ коштує 404 долара, тоді як трудомістка «операція» по заміні заслонок впускного колектора разом з самим колектором коштує 540 доларів.

Вартість обслуговування Mercedes-Benz S-Class найвища, і в цій моделі не має значення, обслуговується базова версія або топові варіанти. Замовник платить не менше 606 доларів за стандартне обслуговування, і якщо фільтри міняються (їх кілька), то ціна підскакує до 808 доларів.

Гальмівна рідина змінюється два рази на рік - 135 доларів, а установка нових колодок обходиться в 860 доларів за одиницю. Свічки вартують 202 долари. Стільки ж платять за обслуговування кросовера Mercedes-Benz GLS.

BMW

Найдорожчим в обслуговуванні є автомобілі BMW - в середньому 17 800 доларів за 10 років, а різниця від Mercedes-Benz безумовно вражає. Повідомляється, що для баварців відвідування СТО багато в чому залежить як від пробігу, так і від манери водіння.

І тут лідером за вартістю є флагман марки - 7-Series, і його ціна порівнянна з Mercedes-Benz S-Class. Кожне регулярне обслуговування коштує близько 606 доларів, і в цю суму входять фільтри салону. Заміна колодок варто 808 доларів, а свічок запалювання - 242 долара.

Аналогічні суми потрібні для BMW X6, де обслуговування трохи дорожче - 640 доларів, а заміна колодок - 889 доларів. Зате свічки дешевше - 215 доларів.