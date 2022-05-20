У Швейцарії на аукціон виставили Aston Martin DB5 1964, що належав Шону Коннері. За нього планують отримати від 1,4 до 1,8 мільйона доларів.

Aston Martin DB5 — найвідоміше авто Джеймса Бонда, і саме Шон Коннері зробив його відомим. Спеціально для фільмів про агента 007 автомобіль оснастили кулеметами, висувними таранами, бронещитом і навіть кріслом-катапультою.

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Уперше Коннері сів за кермо цього спорткара на зйомках кінокартини "Голдфінгер" у 1964 році, а через рік машина і актор знову зустрілися під час зйомок наступної серії Бондіани, названої "Кульова блискавка".

Автомобіль дуже подобався Шону Коннері, і актор не раз хвалив його в розмовах із сином. Однак купити Aston Martin DB5 він наважився лише у віці 88 років — за два роки до смерті.

Для зірки підібрали відреставрований DB5 в ідеальному стані. Коннері тільки перефарбував його в сріблястий колір, як у Джеймса Бонда.

Через похилий вік і паніку навколо коронавірусу актор практично не їздив на Aston Martin. Велику частину часу машина стояла в гаражі будинку Коннері у Швейцарії. На своєму робочому столі в кабінеті Шон Коннері поставив її фото.

Купе оснащено 4,0-літровою рядною шісткою потужністю 282 к. с. Воно розганяється до 100 км/год за 8 с і розвиває 230 км/год.

Нажаль імпортувати та легалізувати такий автомобіль в Україні неможливо оскільки він не відповідає вимогам Євро-2.