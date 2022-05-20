В Швейцарии на аукцион выставили Aston Martin DB5 1964, принадлежавший Шону Коннери. За него планируют получить от 1,4 до 1,8 миллиона долларов.
Aston Martin DB5 – самое известное авто Джеймса Бонда, и именно Шон Коннери сделал его известным. Специально для фильмов об агенте 007 автомобиль оснастили пулеметами, выдвижными таранами, бронещитом и даже креслом-катапультой.
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Впервые Коннери сел за руль этого спорткара на съемках кинокартины "Голдфингер" в 1964 году, а через год машина и актер снова встретились во время съемок следующей серии Бондианы, названной "Шаровая молния".
Автомобиль очень нравился Шону Коннери, и актер не раз хвалил его в разговорах с сыном. Однако купить Aston Martin DB5 он решился лишь в возрасте 88 лет – за два года до смерти.
Для звезды подобрали отреставрированный DB5 в идеальном состоянии. Коннери только перекрасил его в серебристый цвет, как у Джеймса Бонда.
Из-за преклонного возраста и паники вокруг коронавируса актер практически не ездил на Aston Martin. Большую часть времени машина стояла в гараже дома Коннери в Швейцарии. На своем рабочем столе в кабинете Шон Коннери поставил ее фото.
Купе оснащено 4,0-литровой рядной шестеркой мощностью 282 л. с. оно разгоняется до 100 км/ч за 8 С и развивает 230 км/ч.
К сожалению импортировать и легализовать такой автомобиль в Украине невозможно поскольку он не соответствует требованиям Евро-2.