Чим погані американські машини, здається, знає кожен школяр. Багато водіїв навіть упевнені, що в "американцях" більше поганого, ніж хорошого. А насправді?

Якщо минулого разу ми намагалися заступитися за машини з американського континенту, то цього разу поговоримо про недоліки американських машин. Однак нагадаємо, що говорячи про американські авто, ми матимемо на увазі не лише суто американські бренди (яких останні роки значно поменьшало), а й про машини, створені для штатівського ринку іншими виробниками.

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Інша концепція

Ідея американського автомобіля трохи не така, як європейського. По-перше, в Новому світі мало хто думає про витрату пального, натомість традиційно шанують багатолітрові двигуни. А тому багато які з американських моделей мають дуже нестриманий апетит. По-друге, при нестримній тязі до простору і комфорту, що виражається у розмірах салонів та багатстві оснащення, американські жителі чомусь не переймаються якістю матеріалів оздоблення інтер’єру. Які часто бувають грубими, твердими і невиразними.

Американські авто зазвичай укомплектовані краще за аналогічні європейські моделі, проте оздоблення інтер’єру часто грубе і незатишне.

Загальний стан

Національні особливості Америки такі, що автомобіль не становить для громадян такої цінності, як для європейців. Тому вживані машини з-за океану в середньому менш доглянуті, ніж з ринків старого світу.

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Технічний стан

Здебільшого правдою виявляються історії про недбалість пересічних американців щодо технічного обслуговування автомобілів. Тому якщо машина уже на кілька років пережила строк гарантії та лізингу, то вона може бути у дещо запущеному стані: з давно простроченими мастилами в агрегатах, зношеними підшипниками маточин і ходовою, що давно потребує ремонту.

Після ДТП

Більшість уживаних машин з Америки потрапляють на наш вторинний ринок після аварій. Сам по собі цей факт не має бути причиною відмови від покупки, але все залежить від того, наскільки якісно зроблено ремонт. Важливо, щоб було правильно відновлено антикорозійне покриття, встановлено на місце всі пошкоджені датчики, електронні блоки та інші компоненти, які не видно зовні. До речі, на думку тих, хто ремонтує кузови, американські авто мають гірший антикорозійний захист, ніж європейські.

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Відсоток машин у поганому технічному стані серед уживаних американських авто більше, аніж серед таких же європейських.

Багато втоплених авто

Велика частина території США перебуває у зоні ризику щодо природних катаклізмів. Після кожного урагану велика кількість машин потрапляє в число потопельників – а згодом і на український вторинний ринок. Не кожна така машина має бути відкинута як варіант покупки, але через це щодо “американців” потрібна подвоєна пильність.

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Запчастини

Часто запчастини до цієї техніки дорожче за інші, оскільки недешево обходиться їхня доставка з-за океану. Багато суто оригінальних запчастин, яким немає заміни, що ускладнює підбір і доставку.

Як правило, в нашій країні на “американцях” їздять заможні та цілком незалежні люди з певними здоровими амбіціями.

Зазначимо насамкінець, що такий перелік недоліків аж ніяк не впливає на популярність автомобілів з Америки в певних колах українських автомобілістів – адже і фірмових переваг у них чимало.

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