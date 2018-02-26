Чим хороші американські автомобілі? - тут є про що поговорити, оскільки на батьківщині масового автопрому свої споживчі традиції і своя конструкторська школа.

Розбираючись, чим хороші американські автомобілі, потрібно насамперед визначитися, що ми розуміємо під цим терміном. Добре це чи погано для нас, сказати важко, але факт: американські автомобілі – це давно вже не тільки корінні північноамериканські марки Chevrolet, Chrysler, Buick, Jeep, Cadillac, Lincoln, Dodgeчи Tesla. На дорогах Нового Світу давно вже не менше половини машин аж ніяк не місцевого виробництва і навіть не місцевих марок. Хоча практично всі вони зроблені якщо не спеціально для Америки, то з оглядкою на неї.

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Таким чином, в число американців потрапляють деякі японські моделі, які випускаються під особливими суббрендами (Acura, Infiniti, Lexus). У той же час, деякі добре відомі європейські моделі (наприклад, Ford Fiesta і Focus) продавалися в Америці без серйозних змін, і потрапляючи звідти до нас, вони формально можуть вважатися «американками».

Навіть неамериканські виробники часом мають в асортименті моделі, призначені виключно для американського ринку.

Слід визнати, що типові автомобілі з Америки справді мають суттєві відмінності від більш звичних нам європейських, японських і корейських. На слуху чимало негативних характеристик «американців», але не рідше говорять про технічні достоїнства, про особливий стиль і неповторну харизму цих машин.

Але ми сьогодні поговоримо про більш конкретних матерії – про реальні плюси автомобілів, привезених до Старого Світу з Америки.

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– Ціна. За інших рівних даних автомобілі з Америки завжди дешевші – бо ціни в заокеанських автосалонах часто становлять близько 50% від європейських. До того автомобільне життя в США завдяки особливостям страхування і сервісу влаштоване так, що стара машина не представляє великої цінності для власника – він розлучається з нею легко і без жалю.

– По-багатому. Автомобілі-«американці» практично всі багато укомплектовані. Можливо, не всі стандарти «багатства» збігаються з нашими, але оснащення завжди щедре.

– Для американського ринку зазвичай випускають моделі з м’якою, комфортною підвіскою. Це добре підходить для нишх поганих доріг.

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– Серед справжніх американських машин багато моделей з оригінальним, самобутнім дизайном. Дещо подібне буває просто неможливо знайти у модельних лінійках виробників інших національностей.

Саме завдяки примхливому американському споживачеві автомобільний світ отримав багато цікавих автомобілів, які навряд чи з’явилися б винятково у Європі.

– Місткі. Більшість машин на американському ринку відрізняються місткістю – просторим салоном, великим багажником.

– «Автомати». Трансмісія «на ручці» за океаном небачена рідкість. Хіба що якийсь спорткар для фанатиків активного драйву може виявитися з «механікою». А крім зручності для водія АКП як правило ще й береже двигун. Оскільки електроніка, що управляє силовим агрегатом, за наявності АКП може не дозволити мотору працювати в несприятливих режимах – наприклад, на надто низьких або надто високих оборотах.

Деякі машини зі Штатів дуже рідко потрапляють у Старий світ – настільки недоречні вони в європейських умовах. Зокрема, йдеться про так звані повнорозмірні позашляховики с 5 – 7-літровими бензиновими двигунами.

– Об’єм. Американські автомобілісти люблять великі двигуни, часто це дефорсировані агрегати, які більшу частину часу працюють у сприятливих режимах – грубо кажучи, упівсили. Це позитивно позначається на довговічності.

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– Все просто. Машини з північноамериканського континенту майже не комплектуються технічно складними системами, які впливають на ціну, ресурс і надійність – тамтешній споживач клює на інші, більш доступні приманки. Для багатьох з нас це плюс, як при покупці (ціна), так і в експлуатації (обслуговування).

– Під наглядом. Значна частина приватних машин в Штатах експлуатується на правах лізингу, а це означає, що перші 3-5 років роботи за машиною стежить не власник (який може виявитися недбайливим), а реальний власник – компанія-лізингодавець, яка вимагає суворого дотримання регламенту ТО, ремонтів, страховок та іншого. Якщо знайти такий автомобіль відразу після закінчення лізингу, це буде вдалою покупкою.

Технічний стан – не найсильніший бік уживаних машин з Американського континенту. Проте знавці рекоменують обирати машини, які працювали у лізингу.

– У більшості штатів Америки немає справжньої зими, тому ”обробці” сіллю і піском з відсівом (читай – дрібним камінням) кузова автомобілів не піддаються. Правда, і антикор багатьох “американців” сам по собі не настільки хороший, як, скажімо, у “німців”, але це вже мінуси, про які ми поговоримо наступного разу.

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