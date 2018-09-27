Придбати майже новий автомобіль з чесним пробігом та за 60-70% від його вартості в Україні можна, якщо придивитись до авто з Америки.

Щоб оновити свій автопарк, українські автомобілісти мають кілька варіантів: відвідати найближчий авторинок, обирати з-поміж мільйонів варіантів в інтернеті, пригнати “євробляху” чи привезти собі авто з США.

В перших двох випадках є ризик купити “ляльку” - машину, що виглядає досить привабливо, але має добре приховані суттєві технічні недоліки. Тоді існує ймовірність стати частим відвідувачем СТО.

Щодо європейського авторинку, то тут можна досить дешево придбати моделі 2000-2010 років. Але існує проблема з їх легалізацією. Згідно з чинними нормами, двигуни мають відповідати екологічному стандарту “Євро-5”, який тільки почав вводитись автовиробниками починаючи з 2010 року. Більш свіжі автомобілі вже занадто дорогі, та й пробіги в них досить значні.

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Чому варто обрати автомобіль з США?

Існує багато причин, серед яких можна відзначити основні:

Вартість. Навіть з врахуванням витрат на доставку авто з-за океану та всіх необхідних платежів, які передбачені обов'язковими процедурами, автомобілі зі США коштують на 20-40% дешевше, ніж на вітчизняному ринку.

Технічний стан. Водії в Штатах дбайливо ставляться до свого транспорту, регулярно проходять ТО. Збереженню ходової також сприяють місцеві хороші дороги.

Комплектація. Для американського ринку автовиробники створюють високоякісні моделі з комфортними салонами і новітніми технологічними рішеннями. В стандартній комплектації зазвичай - коробка-автомат, камера заднього огляду, датчик тиску шин та багато подушок безпеки.

Юридична безпека. Історію кожного транспортного засобу можна перевірити в національних базах даних CarFax і Autocheck. До них важливу інформацію вносять уповноважені співробітники автосалонів та СТО, страхові агенти і поліцейські. Тому факти втоплення, ДТП та скрученого пробігу в таких авто приховати практично неможливо.

Легалізація. Автомобілі купуються та доставляються легально, проходять процедури сертифікації та розмитнення, після чого підлягають державній реєстрації.

Де купити авто з США?

Продаж вживаних автомобілів відбувається на аукціонах Copart, IAA-Insurance, Manheim і Cars.com. Зазвичай транспорт потрапляє туди через страхові компанії, яким вигідніше списати його, ніж витрачатись на ремонт чи утилізацію. Але не треба робити висновок, що в Америці продають лише биті чи втоплені машини, адже це не так.

Автівки можуть бути списані страховою навіть після незначного ДТП, наприклад, якщо спрацювали подушки безпеки. Також трапляються цілі моделі, що були здані для обміну по програмі “Trade In”. Машину могли викрасти, а власник не захотів нею користуватись після інциденту. Важливо, що всі документи після стархових пригод надаються покупцю, тобто машина в Україні матиме абсолютно легальну історію.

На аукціонах Copart, IAA-Insurance і Cars.com найчастіше можна придбати автомобілі, які було пошкоджено внаслідок ДТП, вандалізму чи стихійного лиха. Manheim відрізняється від них, адже тут можна купити і майже нове авто, ціле з мінімальним пробігом. Але є й особливість: в торгах на ньому можуть брати участь лише дилери, які мають ліцензію.

AtlanticExpress: якісні та надійні машини зі Штатів

АтлантікЕкспрес займається автомобілями з США: надає послуги з купівлі, доставки, розмитнення та сертифікації, допомагає з ремонтом та автозапчастинами. Офіси компанії знаходяться в найбільших містах України, а також клієнти мають можливість звертатись та співпрацювати дистанційно.

З AtlanticExpress клієнт отримує:

безкоштовну консультацію;

підбір кращих пропозицій на всіх аукціонах (включно з Manheim);

безкоштовний звіт CarFax;

послугу автомобіля “під ключ”, тобто відремонтованого та сертифікованого;

розрахунок остаточної вартості;

швидку і вигідну доставку;

можливість відстеження авто в процесі транспортування;

можливість купівлі авто в кредит;

роботу за договором;

підтримку 24/7.

Співробітники фірми шукають на аукціонах автомобілі, які не тільки відповідають побажанням та вимогам клієнта, а й є надійними. Обов'язково проводиться перевірка історії по VIN-коду. Якщо є хоча б невелика ймовірність виникнення проблем з автівкою в майбутньому - робота з лотом припиняється, а пошук - відновлюється. Таким чином, клієнт отримує якісний та надійний транспортний засіб, на якому буде їздити не один рік.

Нагадаємо, що українцям можуть дозвили їздити без “прав”.