У кранах Європейського Союзу спостерігається спад продажів нових авто. Окрім того, європейці відмовляються від громадського транспорту через загрозу зараження COVID-19. Попит на доступні вживані авто росте, що позначається і на цінах.

У Німеччині протягом липня продали на 25% менше нових автомобілів, ніж у цей же місяць 2020 року. Спеціалісти Інституту досліджень авторинку вважають, що це може призвести до подорожчання автомобілів в України.

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Що там у сусідів

Як повідомляє autonews.com, у липні в Німеччині продано 236 тисяч нових легковиків. Це досить низький показник для найбільшого в Європейському союзі автомобільного ринку. Така ситуація склалася через проблеми у постачанні комплектуючих для виготовлення автомобілів. Зокрема, мікропроцесорів та акумуляторів, які автоконцерни для здешевлення кінцевої вартості машини закуповують у країнах Азії.

У Польщі також зафіксований спад продажів нових машин на 10%, якщо порівнювати з липнем 2020 року, повідомляє samar.pl. Загалом протягом липня поляки придбали майже 39 тисяч нових легковиків. Звісно, це вплинуло і на імпорт та продажі вживаних авто. Адже щоб автомобіль з’явився на вторинному ринку, тобто його продавали вживаним, потрібно поміняти його на нову машину. Немає продажів нових авто — зменшується продаж вживаних. Оскільки попит на автомобілі не зменшується, а їх кількість на ринку недостатня — зростає ціна.

За інформацією AAA AUTO, в липні у Польщі з’явилося 204,5 тисячі оголошень продажу автомобілів. Це на 15,6 тисяч менше, ніж в червні. Ринок вживаних авто у Польщі йде на спад, а середня ціна вживаних авто зростає. Сьогодні вона становить 20 900 польських злотих (близько $5375).

Як звітує samar.pl, у липні в Польщі зафіксували найнижчу місячну кількість імпортованих вживаних авто з інших країн від 2014 року — 82,5 тисяч. Загальна тенденція європейського авторинку в липні — спад продажів як нових, так і вживаних авто.

А що в Україні?

У липні зафіксовано аж два рекорди авторинку: найбільше імпортованих авто за місяць від лютого 2019 року, та нових від січня 2014. Більше, ніж 90% автомобільного ринку України становлять продажі вживаних авто.

Рівень автомобілізації в Україні більше, ніж удвічі менший за середньоєвропейський: 250 авто на 1000 осіб проти 600 машин на тисячу населення у країнах Союзу;

В Україні не виготовляють достатньої кількості автомобілів. У липні таких машин було лише трохи більше 1000. Усі — методом SKD;

Через низький рівень економіки, в українців низька купівельна спроможність. Як дослідили експерти Інституту досліджень авторинку, 60% продажів в Україні — це вживані авто вартістю 2-10 тисяч доларів;

Автомобілів на внутрішньому ринку не вистачає, існує дефіцит. Попит задовольняють імпортом вживаних авто з-за кордону.

У липні імпорт легковиків з пробігом склав 40% від загальної кількості придбаних авто протягом місяця. У аналітиці вторинного авторинку експерти довели, що зі збільшенням імпорту зростає і кількість внутрішніх продажів. Український авторинок та ціни на ньому залежать від ввезення вживаних авто з-за кордону.

То що може відбутися?

Авто з пробігом в країнах Союзу можуть подорожчати. Нових авто заводи виготовлять менше, отже і менше машин потрапить на вторинний ринок. Попит на купівлю машин залишиться на тому ж рівні, оскільки існує потреба в мобільності. В умовах пандемії COVID-19 бажання пересуватися індивідуально, а не громадському транспорті, навпаки може зростати. Більше європейців надаватимуть перевагу купівлі саме вживаного авто.

Автомобілів для експорту в Україну може стати менше. А отже зростатиме їх ціна. Щоб здешевити вартість авто в Україні, “в хід” можуть піти автомобілі з великими пробігами чи прихованими дефектами технічного стану. Наприклад, постраждалі від нещодавніх повеней в Європі.

Так тимчасова зупинка автомобілебудівних заводів в світі та пандемія COVID-19 може призвести до подорожчання вживаних автомобілів в Україні та погіршення якості машин, які ввозитимуть.