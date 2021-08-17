В странах Европейского союза наблюдается спад продаж новых авто. Кроме того, европейцы отказываются от общественного транспорта из-за угрозы заражения COVID-19. Спрос на доступные подержанные авто растет, что сказывается и на ценах.

В Германии в течение июля продали на 25% меньше новых автомобилей, чем в этот же месяц 2020 года. Специалисты Института исследований авторынка считают, что это может привести к подорожанию автомобилей в Украине.

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Что там у соседей

Как сообщает autonews.com в июле в Германии продано 236 тысяч новых легковушек. Это достаточно низкий показатель для крупнейшего в Европейском союзе автомобильного рынка. Такая ситуация сложилась из-за проблем в поставке комплектующих для изготовления автомобилей. В частности, микропроцессоров и аккумуляторов, которые автоконцерны для удешевления конечной стоимости машины закупают в странах Азии.

В Польше тоже зафиксирован спад продаж новых машин на 10%, если сравнивать с июлем 2020 года, сообщает samar.pl. В целом в течение июля поляки приобрели почти 39 тысяч новых легковушек. Конечно, это повлияло и на импорт и продажи подержанных авто. Так как чтобы автомобиль появился на вторичном рынке, то есть его продавали бывшим в употреблении, нужно поменять его на новую машину. Нет продаж новых авто – уменьшается продажа подержанных. Поскольку спрос на автомобили не уменьшается, а их количество на рынке недостаточное – растет цена.

По информации AAA AUTO, в июле в Польше появилось 204,5 тысячи объявлений продажи автомобилей. Это на 15,6 тысяч меньше, чем в июне. Рынок подержанных авто в Польше идет на спад, а средняя цена подержанных авто растет. Сегодня она составляет 20 900 польских злотых (около $5 375).

Как отчитывается samar.pl, в июле в Польше зафиксировали самое низкое месячное количество импортируемых подержанных авто из других стран с 2014 года – 82,5 тысячи. Общая тенденция европейского авторынка в июле – спад продаж как новых, так и подержанных авто.

А что в Украине?

В июле зафиксировано два рекорда авторынка: больше всего импортируемых авто за месяц с февраля 2019 года, и новых с января 2014. Больше 90% автомобильного рынка Украины составляют продажи подержанных авто.

Уровень автомобилизации в Украине более чем вдвое меньше среднеевропейского: 250 авто на 1000 человек против 600 машин на тысячу населения в странах Союза;

В Украине не производят достаточное количество автомобилей. В июле таких машин было лишь чуть больше 1000. Все – методом SKD;

Из-за низкого уровня экономики у украинцев низкая покупательная способность. Как исследовали эксперты Института исследований авторынка, 60% продаж в Украине – это подержанные авто стоимостью 2 – 10 тысяч долларов;

Автомобилей на внутреннем рынке не хватает, существует дефицит. Спрос удовлетворяют импортом подержанных авто из-за рубежа.

В июле импорт легковушек с пробегом составил 40% от общего количества приобретенных авто в течение месяца. В аналитике вторичного авторынка эксперты доказали, что с увеличением импорта растет и количество внутренних продаж. Украинский авторынок и цены на нем зависят от ввоза подержанных авто из-за границы.

Так что же может произойти?

Авто с пробегом в странах Союза могут подорожать. Новых авто заводы изготовят меньше, следовательно, и меньше машин попадет на вторичный рынок. Спрос на покупку машин останется на том же уровне, поскольку существует потребность в мобильности. В условиях пандемии COVID-19 желание передвигаться индивидуально, а не на общественном транспорте, наоборот может возрастать. Больше европейцев будут отдавать предпочтение покупке именно подержанного авто.

Автомобилей для экспорта в Украину может стать меньше. А значит будет расти их цена. Чтобы удешевить стоимость авто в Украине, “в ход” могут пойти автомобили с большими пробегами или скрытыми дефектами технического состояния. Например, пострадавшие от недавних наводнений в Европе.

Так временная остановка автомобилестроительных заводов в мире и пандемия COVID-19 может привести к подорожанию подержанных автомобилей в Украине и ухудшению качества машин, которые будут ввозить.